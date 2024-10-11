https://ria.ru/20241011/genprokuror-1977539594.html

Прокуратура проверит обоснованность цен на проезд в общественном транспорте

Прокуратура проверит обоснованность цен на проезд в общественном транспорте - РИА Новости, 11.10.2024

Прокуратура проверит обоснованность цен на проезд в общественном транспорте

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить цены на проезд общественным транспортом, наличие и удобство маршрутов, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T10:59

2024-10-11T10:59

2024-10-11T10:59

общество

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить цены на проезд общественным транспортом, наличие и удобство маршрутов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить качество транспортного обслуживания населения. Прокурорам предстоит оценить исполнение законодательства при перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуроры должны будут обратить особое внимание на доступность транспортной инфраструктуры, "обоснованность формирования цен на проезд, а также наличие и удобство маршрутов с учетом потребностей населения". Кроме того, в новых регионах надзорное ведомство проверит качество и степень интеграции транспортного обеспечения в нормативное поле России. Также предстоит проверить вопросы планирования и развития регулярных перевозок, в том числе установления, изменения и отмены муниципальных, межмуниципальных и смежных межрегиональных маршрутов, а также проведения конкурсов на право их обслуживания. Надзорные мероприятия коснутся и перевозчиков, добавили в Генпрокуратуре. В частности, предстоит оценить соблюдение условий отбора на право такой деятельности, организацию работы водителей в целях обеспечения безопасности дорожного движения, создание условий для повышения их квалификации. "Прокуроры ориентированы на принятие мер в целях предотвращения скопления пассажиров на остановочных пунктах, снижения аварийности на пути следования, в том числе обеспечения своевременного обслуживания и обновления подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20241010/fas-1977397800.html

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общество, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф