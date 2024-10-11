https://ria.ru/20241011/gd-1977609273.html

Комитет ГД одобрил проект о порядке приема экзаменов у мигрантов

Комитет ГД одобрил проект о порядке приема экзаменов у мигрантов - РИА Новости, 11.10.2024

Комитет ГД одобрил проект о порядке приема экзаменов у мигрантов

Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается установить полный запрет для посреднических... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:45

2024-10-11T14:45

2024-10-11T14:45

общество

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вячеслав володин

ирина яровая

госдума рф

снг

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона... "О внесении изменений в статью 151 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"… Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы 17 октября 2024 года для рассмотрения в первом чтении", - сказано в решении комитета. Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Госдумы. Законопроектом предлагается установить запрет организациям, уполномоченным на проведение экзамена, передавать права и обязанности по проведению экзамена и выдаче сертификата третьим лицам, а также привлекать третьих лиц к организации проведения экзамена в части приема документов, информационного обеспечения, организационно-техническому обеспечению процедуры проведения экзамена. Кроме того, законопроектом предлагается установить исключительное полномочие правительства РФ определять перечень образовательных организаций, уполномоченных на проведение экзамена, на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД России и Рособрнадзором.

https://ria.ru/20241011/migrant-1977573142.html

https://ria.ru/20241011/migranty-1977501856.html

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общество, россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, снг, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)