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Красноярский край расширит использование природного газа - РИА Новости, 11.10.2024
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10:23 11.10.2024 (обновлено: 10:24 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/gaz-1977531312.html
Красноярский край расширит использование природного газа
Красноярский край расширит использование природного газа - РИА Новости, 11.10.2024
Красноярский край расширит использование природного газа
ПАО "Газпром" и правительство Красноярского края на полях Петербургского международного газового форума подписали соглашение о расширении использования... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:23
2024-10-11T10:24
экономика
красноярский край
красноярск
россия
михаил котюков
алексей миллер
газпром
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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КЕМЕРОВО, 11 окт - РИА Новости. ПАО "Газпром" и правительство Красноярского края на полях Петербургского международного газового форума подписали соглашение о расширении использования природного газа и развитии рынка газомоторного топлива региона, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства края. "На полях Петербургского международного газового форума состоялось подписание соглашения между Красноярским краем и ПАО "Газпром" о расширении использования в регионе природного газа в качестве моторного топлива и развитии рынка газомоторного топлива. Подписи под документом поставили Губернатор Михаил Котюков и председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер", – говорится в сообщении. Уточняется, что среди целей документа – улучшение качества окружающей среды в регионе. Стороны проработают возможность реализации совместных проектов по переводу регионального транспорта на природный газ. Перечень конкретных мероприятий и сроки их исполнения будут закреплены соответствующей дорожной картой. "Подписанное соглашение - предметный документ, который конкретизирует наше сотрудничество с компанией по развитию программы и инфраструктуры для перевода общественного транспорта на газомоторное топливо. Красноярский край уже планирует приобретать автобусы, которые будут работать на природном газе, а компания "Газпром" гарантирует нам стабильные бесперебойные поставки этого топлива в Красноярск, чтобы эти автобусы начали работать на городских маршрутах", – цитирует Котюкова пресс-служба. Указывается, что в этом году для Ачинска уже приобретено 10 автобусов, работающих на газе. Еще 200 таких автобусов будут приобретены для Красноярска. Сейчас рассматривается возможность размещения на территории города двух заправочных пунктов. Детали дальнейшего сотрудничества Красноярского края и ПАО "Газпром" в этом направлении Котюков обсудил с руководством ООО "Газпром газомоторное топливо". Отмечается, что потенциал использования этого вида топлива не ограничивается общественным транспортом. В регионах РФ, где развит этот рынок, планируется перевод на газомоторное топливо комбайнов, тракторов, грузовиков и других видов техники, которые используются в сельском хозяйстве, строительстве и других сферах. В 2025 году планируется запуск комплекса по производству сжиженного природного газа в Томской области, это будет ближайший для Красноярского края завод СПГ. С его открытием появятся новые возможности для развития рынка СПГ в Сибири, добавляется в сообщении. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября, в нем принимают участие около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке Минпромторга, Минэнерго РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
https://ria.ru/20241011/natsproekt-1977529878.html
https://ria.ru/20241010/krasnoyarskiy-kray-1977407558.html
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экономика, красноярский край, красноярск, россия, михаил котюков, алексей миллер, газпром, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Красноярский край, Красноярск, Россия, Михаил Котюков, Алексей Миллер, Газпром, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)

Красноярский край расширит использование природного газа

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт переоборудования автотранспорта на газомоторное топливо
Пункт переоборудования автотранспорта на газомоторное топливо - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пункт переоборудования автотранспорта на газомоторное топливо
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КЕМЕРОВО, 11 окт - РИА Новости. ПАО "Газпром" и правительство Красноярского края на полях Петербургского международного газового форума подписали соглашение о расширении использования природного газа и развитии рынка газомоторного топлива региона, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства края.
"На полях Петербургского международного газового форума состоялось подписание соглашения между Красноярским краем и ПАО "Газпром" о расширении использования в регионе природного газа в качестве моторного топлива и развитии рынка газомоторного топлива. Подписи под документом поставили Губернатор Михаил Котюков и председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что среди целей документа – улучшение качества окружающей среды в регионе. Стороны проработают возможность реализации совместных проектов по переводу регионального транспорта на природный газ. Перечень конкретных мероприятий и сроки их исполнения будут закреплены соответствующей дорожной картой.
"Подписанное соглашение - предметный документ, который конкретизирует наше сотрудничество с компанией по развитию программы и инфраструктуры для перевода общественного транспорта на газомоторное топливо. Красноярский край уже планирует приобретать автобусы, которые будут работать на природном газе, а компания "Газпром" гарантирует нам стабильные бесперебойные поставки этого топлива в Красноярск, чтобы эти автобусы начали работать на городских маршрутах", – цитирует Котюкова пресс-служба.
Указывается, что в этом году для Ачинска уже приобретено 10 автобусов, работающих на газе. Еще 200 таких автобусов будут приобретены для Красноярска. Сейчас рассматривается возможность размещения на территории города двух заправочных пунктов.
Детали дальнейшего сотрудничества Красноярского края и ПАО "Газпром" в этом направлении Котюков обсудил с руководством ООО "Газпром газомоторное топливо". Отмечается, что потенциал использования этого вида топлива не ограничивается общественным транспортом. В регионах РФ, где развит этот рынок, планируется перевод на газомоторное топливо комбайнов, тракторов, грузовиков и других видов техники, которые используются в сельском хозяйстве, строительстве и других сферах.
В 2025 году планируется запуск комплекса по производству сжиженного природного газа в Томской области, это будет ближайший для Красноярского края завод СПГ. С его открытием появятся новые возможности для развития рынка СПГ в Сибири, добавляется в сообщении.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября, в нем принимают участие около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке Минпромторга, Минэнерго РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
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ЭкономикаКрасноярский крайКрасноярскРоссияМихаил КотюковАлексей МиллерГазпромМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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