https://ria.ru/20241011/garbuzov-1977546128.html

Гарбузов: промышленники Москвы развиваются с помощью центра "Моспром"

Гарбузов: промышленники Москвы развиваются с помощью центра "Моспром" - РИА Новости, 11.10.2024

Гарбузов: промышленники Москвы развиваются с помощью центра "Моспром"

Поддержка несырьевого неэнергетического экспорта – одно из ключевых направлений развития московской промышленности, эксперты центра "Моспром" помогут в этом с... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T11:20

2024-10-11T11:20

2024-10-11T11:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Поддержка несырьевого неэнергетического экспорта – одно из ключевых направлений развития московской промышленности, эксперты центра "Моспром" помогут в этом с помощью индивидуальных консультаций по развитию экспортного потенциала, а также универсальных инструментов оценки перспектив выхода на зарубежные рынки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Поддержка несырьевого неэнергетического экспорта — одно из ключевых направлений развития московской промышленности. Проводить экспортную аналитику компаниям помогает центр "Моспром". Эксперты оказывают предприятиям адресную поддержку, а также разрабатывают универсальные аналитические инструменты, которые позволяют компаниям самостоятельно оценить свой экспортный потенциал и выбрать наиболее эффективную стратегию по выходу на зарубежные рынки", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.В 2021 году специалистами "Моспром" в качестве универсального инструмента поддержки экспортеров была разработана первая в РФ цифровая модель оценки экспортного потенциала Adept 7. Разработка позволяет наиболее эффективно подобрать меры поддержки, основываясь на результатах теста, а предприятию – оперативно получить результат исследования в виде наглядного отчета с конкретными индивидуальными рекомендациями.Таким образом, компании могут сократить срок аудита внешнеэкономический деятельности с трех месяцев до недели, и избежать дополнительных затрат на проведение экспертизы.Во втором квартале 2024 года столичные предприятия по выпуску 3D-принтеров и электротехнического оборудования провели оценку экспортного потенциала своей продукции при подготовке к участию в выставке "Иннопром. Центральная Азия" на рынке Узбекистана. После прохождения теста и получения высокого положительного результата компании представили свою продукцию в Ташкенте на коллективном стенде столицы.По словам директора дивизиона "Трансформаторы" АО "Холдинг ЭРСО" Константина Бочкарева, для ЭРСО участие в подобных инициативах открывает широкие перспективы по расширению географии поставок и освоению новых рынков. Применение цифровых моделей способствует более точному планированию нашей стратегии развития.Он также выразил уверенность, что участие в международных выставках поможет холдингу укрепить позиции компании на зарубежных рынках.Специалисты "Моспром" в рамках индивидуальных аналитических исследований проведут за 28 рабочих дней экономический анализ потенциального рынка сбыта и предоставят компании информацию о тарифных и нетарифных барьерах на данном рынке. Также они расскажут о перспективах развития торгово-экономических отношений, и дадут рекомендации для ведения успешной экспортной деятельности.Московские производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали с 2022 года свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ. Такая возможность стала доступной в том числе благодаря поддержке центра "Моспром".Столичным экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" является целым комплексом мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. Также в рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", на которой предпринимателям предоставляют поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20241010/stroymaterialy-1977440756.html

https://ria.ru/20241009/garbuzov-1977161389.html

https://ria.ru/20241009/liksutov-1977131813.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов