https://ria.ru/20241011/fsb-1977619089.html

ФСБ показала видео задержания участников нападения на псковских десантников

ФСБ показала видео задержания участников нападения на псковских десантников - РИА Новости, 11.10.2024

ФСБ показала видео задержания участников нападения на псковских десантников

ФСБ России показала видео задержания троих членов банд под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на псковских десантников в 2000... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:14

2024-10-11T15:14

2024-10-11T15:14

происшествия

россия

волгоградская область

черкесск

шамиль басаев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания троих членов банд под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на псковских десантников в 2000 году. На видео спецназ ФСБ врывается в дом к одному из них и заковывает его в наручники. Еще двое были задержаны на улице. Служба ранее сообщила, что силовики задержали Адама Магамадова, Самаила Батаева и Рустама Чагилова в селе Абганерово Волгоградской области, в селе Покровское в Дагестане и городе Черкесске в Карачаево-Черкесии, они доставлены в органы предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям 209 УК РФ (бандитизм), 279 УКРФ (вооруженный мятеж), 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и избрания меры пресечения. По данным СК РФ, ранее установлена причастность 44 лиц, из них 29 приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. Пятеро объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении 7 лиц уголовные дела рассматриваются судами. Уголовное преследование еще одного фигуранта продолжается. Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника. За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.

https://ria.ru/20240327/dagestan-1936102167.html

https://ria.ru/20240613/sk-1952490204.html

россия

волгоградская область

черкесск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание членов банд, участвовавших в нападении на псковских десантников в 2000 году ФСБ показала видео задержания троих членов банд под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на псковских десантников в 2000 году. На видео спецназ ФСБ врывается в дом к одному из них и заковывает его в наручники. Еще двое были задержаны на улице. 2024-10-11T15:14 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, волгоградская область, черкесск, шамиль басаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)