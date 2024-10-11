https://ria.ru/20241011/fsb-1977619089.html
ФСБ показала видео задержания участников нападения на псковских десантников
ФСБ показала видео задержания участников нападения на псковских десантников - РИА Новости, 11.10.2024
ФСБ показала видео задержания участников нападения на псковских десантников
ФСБ России показала видео задержания троих членов банд под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на псковских десантников в 2000... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:14
2024-10-11T15:14
2024-10-11T15:14
происшествия
россия
волгоградская область
черкесск
шамиль басаев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания троих членов банд под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на псковских десантников в 2000 году. На видео спецназ ФСБ врывается в дом к одному из них и заковывает его в наручники. Еще двое были задержаны на улице. Служба ранее сообщила, что силовики задержали Адама Магамадова, Самаила Батаева и Рустама Чагилова в селе Абганерово Волгоградской области, в селе Покровское в Дагестане и городе Черкесске в Карачаево-Черкесии, они доставлены в органы предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям 209 УК РФ (бандитизм), 279 УКРФ (вооруженный мятеж), 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и избрания меры пресечения. По данным СК РФ, ранее установлена причастность 44 лиц, из них 29 приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. Пятеро объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении 7 лиц уголовные дела рассматриваются судами. Уголовное преследование еще одного фигуранта продолжается. Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника. За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
https://ria.ru/20240327/dagestan-1936102167.html
https://ria.ru/20240613/sk-1952490204.html
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волгоградская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание членов банд, участвовавших в нападении на псковских десантников в 2000 году
ФСБ показала видео задержания троих членов банд под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на псковских десантников в 2000 году.
На видео спецназ ФСБ врывается в дом к одному из них и заковывает его в наручники. Еще двое были задержаны на улице.
2024-10-11T15:14
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, волгоградская область, черкесск, шамиль басаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Черкесск, Шамиль Басаев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
ФСБ показала видео задержания участников нападения на псковских десантников
ФСБ показала видео задержания членов банд под руководством Басаева и Хаттаба