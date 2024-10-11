https://ria.ru/20241011/forum-1977642129.html

Калужский опыт профориентации в ИТ-сфере представлен на форуме "ПРОФ-IT"

Калужский опыт профориентации в ИТ-сфере представлен на форуме "ПРОФ-IT" - РИА Новости, 11.10.2024

Калужский опыт профориентации в ИТ-сфере представлен на форуме "ПРОФ-IT"

Опыт Калужской области по профориентации в ИТ-сфере для школьников представлен на всероссийском форуме "ПРОФ-IT", сообщает правительство региона. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:52

2024-10-11T16:52

2024-10-11T16:52

калужская область

кванториум

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КАЛУГА, 11 окт – РИА Новости. Опыт Калужской области по профориентации в ИТ-сфере для школьников представлен на всероссийском форуме "ПРОФ-IT", сообщает правительство региона. Сообщается, что в пятницу в Москве заместитель губернатора Калужской области, руководитель областного министерства цифрового развития Дмитрий Разумовский принял участие во всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT 2024". В качестве спикера Разумовский выступил на сессии "Как запрограммировать прекрасное далеко: лучшие региональные практики профориентации в IT среди школьников". Представители бизнеса и государственных органов обсудили профориентационные проекты, а также поделились опытом реализации образовательных программ для школьников. "В ходе сессии отмечалось, что Калужская область одна из первых интегрировала в учебный процесс всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики "Урок цифры", - говорится в сообщении. По словам Дмитрия Разумовского, регион также активно использует возможности центров цифрового образования "ИТ-куб" и детских технопарков "Кванториум", а входящие в калужский ИКТ-кластер компании проводят для детей бесплатные занятия. С 2022 года в Калужской области реализуется межрегиональный проект "ИТ-смена". В нём принимают участие юноши и девушки Калужской, Московской, Белгородской, Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР, которые показали высокие результаты в оценке уровня владения цифровыми компетенциями, рассказал замгубернатора. "В Калужской области большое внимание уделяется подготовке ИТ-кадров. Наша задача — развитие региона, в том числе в ИТ-сфере. Без молодежи, талантливых ребят это сделать невозможно", - подчеркнул Дмитрий Разумовский.

https://ria.ru/20241008/kaluga-1976968193.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кванториум