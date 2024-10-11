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Калужский опыт профориентации в ИТ-сфере представлен на форуме "ПРОФ-IT" - РИА Новости, 11.10.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:52 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/forum-1977642129.html
Калужский опыт профориентации в ИТ-сфере представлен на форуме "ПРОФ-IT"
Калужский опыт профориентации в ИТ-сфере представлен на форуме "ПРОФ-IT" - РИА Новости, 11.10.2024
Калужский опыт профориентации в ИТ-сфере представлен на форуме "ПРОФ-IT"
Опыт Калужской области по профориентации в ИТ-сфере для школьников представлен на всероссийском форуме "ПРОФ-IT", сообщает правительство региона. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:52
2024-10-11T16:52
калужская область
кванториум
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КАЛУГА, 11 окт – РИА Новости. Опыт Калужской области по профориентации в ИТ-сфере для школьников представлен на всероссийском форуме "ПРОФ-IT", сообщает правительство региона. Сообщается, что в пятницу в Москве заместитель губернатора Калужской области, руководитель областного министерства цифрового развития Дмитрий Разумовский принял участие во всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT 2024". В качестве спикера Разумовский выступил на сессии "Как запрограммировать прекрасное далеко: лучшие региональные практики профориентации в IT среди школьников". Представители бизнеса и государственных органов обсудили профориентационные проекты, а также поделились опытом реализации образовательных программ для школьников. "В ходе сессии отмечалось, что Калужская область одна из первых интегрировала в учебный процесс всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики "Урок цифры", - говорится в сообщении. По словам Дмитрия Разумовского, регион также активно использует возможности центров цифрового образования "ИТ-куб" и детских технопарков "Кванториум", а входящие в калужский ИКТ-кластер компании проводят для детей бесплатные занятия. С 2022 года в Калужской области реализуется межрегиональный проект "ИТ-смена". В нём принимают участие юноши и девушки Калужской, Московской, Белгородской, Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР, которые показали высокие результаты в оценке уровня владения цифровыми компетенциями, рассказал замгубернатора. "В Калужской области большое внимание уделяется подготовке ИТ-кадров. Наша задача — развитие региона, в том числе в ИТ-сфере. Без молодежи, талантливых ребят это сделать невозможно", - подчеркнул Дмитрий Разумовский.
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кванториум
Калужская область, Кванториум

Калужский опыт профориентации в ИТ-сфере представлен на форуме "ПРОФ-IT"

© Фото : Правительство Калужской областиЗаместитель губернатора Дмитрий Разумовский выступает на Всероссийском конкурсе проектов региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT"
Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский выступает на Всероссийском конкурсе проектов региональной и муниципальной информатизации ПРОФ-IT - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Правительство Калужской области
Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский выступает на Всероссийском конкурсе проектов региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT"
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КАЛУГА, 11 окт – РИА Новости. Опыт Калужской области по профориентации в ИТ-сфере для школьников представлен на всероссийском форуме "ПРОФ-IT", сообщает правительство региона.
Сообщается, что в пятницу в Москве заместитель губернатора Калужской области, руководитель областного министерства цифрового развития Дмитрий Разумовский принял участие во всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT 2024". В качестве спикера Разумовский выступил на сессии "Как запрограммировать прекрасное далеко: лучшие региональные практики профориентации в IT среди школьников". Представители бизнеса и государственных органов обсудили профориентационные проекты, а также поделились опытом реализации образовательных программ для школьников.
"В ходе сессии отмечалось, что Калужская область одна из первых интегрировала в учебный процесс всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики "Урок цифры", - говорится в сообщении.
По словам Дмитрия Разумовского, регион также активно использует возможности центров цифрового образования "ИТ-куб" и детских технопарков "Кванториум", а входящие в калужский ИКТ-кластер компании проводят для детей бесплатные занятия. С 2022 года в Калужской области реализуется межрегиональный проект "ИТ-смена". В нём принимают участие юноши и девушки Калужской, Московской, Белгородской, Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР, которые показали высокие результаты в оценке уровня владения цифровыми компетенциями, рассказал замгубернатора.
"В Калужской области большое внимание уделяется подготовке ИТ-кадров. Наша задача — развитие региона, в том числе в ИТ-сфере. Без молодежи, талантливых ребят это сделать невозможно", - подчеркнул Дмитрий Разумовский.
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