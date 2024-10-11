Жителя Феодосии задержали за шпионаж
ФСБ: в Феодосии задержали передававшего Украине данные о кораблях ЧФ жителя
© Пресс-служба управления ФСБ регионаЗадержание жителя Феодосии за шпионаж
© Пресс-служба управления ФСБ региона
Задержание жителя Феодосии за шпионаж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Жителя Феодосии в Крыму задержали за шпионаж, сообщила пресс-служба управления ФСБ.
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"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК ("Государственная измена"). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в спецслужбе.
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В ведомстве рассказали, что 30-летний мужчина через чат-бот в мессенджере Telegram отправлял киевскому режиму данные о местах расположения военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в городе. Чат разработали при поддержке украинских спецслужб для сбора и систематизации информации о военнослужащих, передвижениях и количестве военной техники и местах дислокации подразделений ВС России.
Пресс-служба уточнила, что информацию передали противнику для нанесения ракетных ударов.
Кроме того, задержанный открыл на свое имя счет в украинском банке, с которого самостоятельно через приложение осуществлял перевод денег для ВСУ через один из их фондов поддержки в общей сумме тысяча гривен.
Подозреваемый дает признательные показания, отметили в ФСБ.