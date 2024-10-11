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Жителя Феодосии задержали за шпионаж - РИА Новости, 11.10.2024
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08:37 11.10.2024 (обновлено: 11:02 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/feodosiya-1977514587.html
Жителя Феодосии задержали за шпионаж
Жителя Феодосии задержали за шпионаж - РИА Новости, 11.10.2024
Жителя Феодосии задержали за шпионаж
Жителя Феодосии в Крыму задержали за шпионаж, сообщила пресс-служба управления ФСБ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:37
2024-10-11T11:02
феодосия
украина
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Жителя Феодосии в Крыму задержали за шпионаж, сообщила пресс-служба управления ФСБ.&quot;Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (&quot;Государственная измена&quot;). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу&quot;, — уточнили в спецслужбе.В ведомстве рассказали, что 30-летний мужчина через чат-бот в мессенджере Telegram отправлял киевскому режиму данные о местах расположения военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в городе. Чат разработали при поддержке украинских спецслужб для сбора и систематизации информации о военнослужащих, передвижениях и количестве военной техники и местах дислокации подразделений ВС России. Пресс-служба уточнила, что информацию передали противнику для нанесения ракетных ударов.Кроме того, задержанный открыл на свое имя счет в украинском банке, с которого самостоятельно через приложение осуществлял перевод денег для ВСУ через один из их фондов поддержки в общей сумме тысяча гривен. Подозреваемый дает признательные показания, отметили в ФСБ.
https://ria.ru/20241010/shpionazh-1977413339.html
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феодосия, украина, происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, вооруженные силы украины, безопасность
Феодосия, Украина, Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Жителя Феодосии задержали за шпионаж

ФСБ: в Феодосии задержали передававшего Украине данные о кораблях ЧФ жителя

© Пресс-служба управления ФСБ регионаЗадержание жителя Феодосии за шпионаж
Задержание жителя Феодосии за шпионаж - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Пресс-служба управления ФСБ региона
Задержание жителя Феодосии за шпионаж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Жителя Феодосии в Крыму задержали за шпионаж, сообщила пресс-служба управления ФСБ.
«

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК ("Государственная измена"). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в спецслужбе.

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В ведомстве рассказали, что 30-летний мужчина через чат-бот в мессенджере Telegram отправлял киевскому режиму данные о местах расположения военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в городе. Чат разработали при поддержке украинских спецслужб для сбора и систематизации информации о военнослужащих, передвижениях и количестве военной техники и местах дислокации подразделений ВС России.
Пресс-служба уточнила, что информацию передали противнику для нанесения ракетных ударов.
Кроме того, задержанный открыл на свое имя счет в украинском банке, с которого самостоятельно через приложение осуществлял перевод денег для ВСУ через один из их фондов поддержки в общей сумме тысяча гривен.
Подозреваемый дает признательные показания, отметили в ФСБ.
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ФеодосияУкраинаПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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