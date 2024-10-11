https://ria.ru/20241011/feodosiya-1977514587.html

Жителя Феодосии задержали за шпионаж

Жителя Феодосии задержали за шпионаж - РИА Новости, 11.10.2024

Жителя Феодосии задержали за шпионаж

Жителя Феодосии в Крыму задержали за шпионаж, сообщила пресс-служба управления ФСБ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T08:37

2024-10-11T08:37

2024-10-11T11:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Жителя Феодосии в Крыму задержали за шпионаж, сообщила пресс-служба управления ФСБ."Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК ("Государственная измена"). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в спецслужбе.В ведомстве рассказали, что 30-летний мужчина через чат-бот в мессенджере Telegram отправлял киевскому режиму данные о местах расположения военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в городе. Чат разработали при поддержке украинских спецслужб для сбора и систематизации информации о военнослужащих, передвижениях и количестве военной техники и местах дислокации подразделений ВС России. Пресс-служба уточнила, что информацию передали противнику для нанесения ракетных ударов.Кроме того, задержанный открыл на свое имя счет в украинском банке, с которого самостоятельно через приложение осуществлял перевод денег для ВСУ через один из их фондов поддержки в общей сумме тысяча гривен. Подозреваемый дает признательные показания, отметили в ФСБ.

https://ria.ru/20241010/shpionazh-1977413339.html

https://ria.ru/20241003/shpion-1976092922.html

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