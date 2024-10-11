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Пожар внутри четырех резервуаров на нефтебазе в Феодосии потушили - РИА Новости, 11.10.2024
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11:22 11.10.2024 (обновлено: 11:44 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/feodosija-1977548366.html
Пожар внутри четырех резервуаров на нефтебазе в Феодосии потушили
Пожар внутри четырех резервуаров на нефтебазе в Феодосии потушили - РИА Новости, 11.10.2024
Пожар внутри четырех резервуаров на нефтебазе в Феодосии потушили
Горение внутри четырех резервуаров на нефтебазе в Феодосии полностью прекратилось, общая площадь пожара в обваловании вокруг емкостей уменьшилась на 300... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:22
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происшествия
феодосия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Горение внутри четырех резервуаров на нефтебазе в Феодосии полностью прекратилось, общая площадь пожара в обваловании вокруг емкостей уменьшилась на 300 квадратных метров - до 2,5 тысяч, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее глава города Игорь Ткаченко сообщил, что факельное горение на нефтебазе в Феодосии практически прекратилось. "Внутри резервуаров пламя сбито полностью", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что происходит горение на площади 2,5 тысячи квадратных метров в границах обвалований четырех резервуаров. "Горит вокруг них", - пояснил собеседник агентства. Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром 7 октября. Позже площадь пожара увеличилась до 2,8 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Развернуты пункты временного размещения. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.
https://ria.ru/20241011/feodosiya-1977537904.html
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происшествия, феодосия, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Феодосия, Сергей Аксенов (политик)

Пожар внутри четырех резервуаров на нефтебазе в Феодосии потушили

© Фото : РИА Новости КрымСитауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : РИА Новости Крым
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Горение внутри четырех резервуаров на нефтебазе в Феодосии полностью прекратилось, общая площадь пожара в обваловании вокруг емкостей уменьшилась на 300 квадратных метров - до 2,5 тысяч, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее глава города Игорь Ткаченко сообщил, что факельное горение на нефтебазе в Феодосии практически прекратилось.
Ситуация в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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"Внутри резервуаров пламя сбито полностью", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что происходит горение на площади 2,5 тысячи квадратных метров в границах обвалований четырех резервуаров.
"Горит вокруг них", - пояснил собеседник агентства.
Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром 7 октября. Позже площадь пожара увеличилась до 2,8 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Развернуты пункты временного размещения. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.
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