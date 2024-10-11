https://ria.ru/20241011/feodosija-1977523044.html

В Феодосии не зафиксировали превышений загрязняющих веществ после пожара

В Феодосии не зафиксировали превышений загрязняющих веществ после пожара - РИА Новости, 11.10.2024

В Феодосии не зафиксировали превышений загрязняющих веществ после пожара

Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе после выброса горючих материалов на горящей нефтебазе в Феодосии не зафиксировано,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:46

2024-10-11T09:46

2024-10-11T09:46

происшествия

феодосия

наталья пеньковская

сергей аксенов (политик)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976699128_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_573d34c4714122ec4670b603f7e6aeeb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе после выброса горючих материалов на горящей нефтебазе в Феодосии не зафиксировано, сообщила руководитель крымского межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Выброс горючих материалов произошел в Феодосии поздно вечером в четверг на одном из терминалов на нефтебазе, зона эвакуации не увеличивается, принимаются все меры для ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "По результатам исследования проб за вчерашние сутки и на 6 часов утра превышений предельно допустимых концентраций не зарегистрировано", - сказала Пеньковская журналистам. Уточняется, что пробы атмосферного воздуха берутся на границе ближайшей от нефтебазы жилой застройки. Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе утром в понедельник, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщало ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения. По данным экстренных служб, площадь пожара на нефтебазе выросла до 2,5 тысячи квадратных метров, изначально сообщалось о площади 800 квадратных метров. Из района рядом с нефтебазой эвакуированы более 1,1 тысячи человек, 129 из них находятся в ПВР.

https://ria.ru/20241010/pozhar-1977461568.html

https://ria.ru/20241011/nikolaev-1977512805.html

феодосия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, феодосия, наталья пеньковская, сергей аксенов (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)