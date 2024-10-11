Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии не зафиксировали превышений загрязняющих веществ после пожара - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/feodosija-1977523044.html
В Феодосии не зафиксировали превышений загрязняющих веществ после пожара
В Феодосии не зафиксировали превышений загрязняющих веществ после пожара - РИА Новости, 11.10.2024
В Феодосии не зафиксировали превышений загрязняющих веществ после пожара
Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе после выброса горючих материалов на горящей нефтебазе в Феодосии не зафиксировано,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:46
2024-10-11T09:46
происшествия
феодосия
наталья пеньковская
сергей аксенов (политик)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976699128_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_573d34c4714122ec4670b603f7e6aeeb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе после выброса горючих материалов на горящей нефтебазе в Феодосии не зафиксировано, сообщила руководитель крымского межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Выброс горючих материалов произошел в Феодосии поздно вечером в четверг на одном из терминалов на нефтебазе, зона эвакуации не увеличивается, принимаются все меры для ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "По результатам исследования проб за вчерашние сутки и на 6 часов утра превышений предельно допустимых концентраций не зарегистрировано", - сказала Пеньковская журналистам. Уточняется, что пробы атмосферного воздуха берутся на границе ближайшей от нефтебазы жилой застройки. Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе утром в понедельник, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщало ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения. По данным экстренных служб, площадь пожара на нефтебазе выросла до 2,5 тысячи квадратных метров, изначально сообщалось о площади 800 квадратных метров. Из района рядом с нефтебазой эвакуированы более 1,1 тысячи человек, 129 из них находятся в ПВР.
https://ria.ru/20241010/pozhar-1977461568.html
https://ria.ru/20241011/nikolaev-1977512805.html
феодосия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976699128_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_814404ed9bece66f8adf1007f2dcf54c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, феодосия, наталья пеньковская, сергей аксенов (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Феодосия, Наталья Пеньковская, Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Феодосии не зафиксировали превышений загрязняющих веществ после пожара

Роспотребнадзор: превышений загрязняющих веществ после пожара в Феодосии нет

© Фото : РИА Новости КрымСитауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : РИА Новости Крым
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе после выброса горючих материалов на горящей нефтебазе в Феодосии не зафиксировано, сообщила руководитель крымского межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Выброс горючих материалов произошел в Феодосии поздно вечером в четверг на одном из терминалов на нефтебазе, зона эвакуации не увеличивается, принимаются все меры для ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Спасение женщины с детьми при пожаре в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В Великом Новгороде при пожаре спасли женщину, троих детей, котов и собаку
10 октября, 18:28
"По результатам исследования проб за вчерашние сутки и на 6 часов утра превышений предельно допустимых концентраций не зарегистрировано", - сказала Пеньковская журналистам.
Уточняется, что пробы атмосферного воздуха берутся на границе ближайшей от нефтебазы жилой застройки.
Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе утром в понедельник, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщало ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения. По данным экстренных служб, площадь пожара на нефтебазе выросла до 2,5 тысячи квадратных метров, изначально сообщалось о площади 800 квадратных метров.
Из района рядом с нефтебазой эвакуированы более 1,1 тысячи человек, 129 из них находятся в ПВР.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Николаеве сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры
Вчера, 08:14
 
ПроисшествияФеодосияНаталья ПеньковскаяСергей Аксенов (политик)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала