https://ria.ru/20241011/feodosija-1977521669.html

Факельное горение на нефтебазе в Феодосии практически прекратилось

Факельное горение на нефтебазе в Феодосии практически прекратилось - РИА Новости, 11.10.2024

Факельное горение на нефтебазе в Феодосии практически прекратилось

Факельное горение на нефтебазе в Феодосии на юго-востоке Крыма практически прекратилось, сообщил РИА Новости глава города Игорь Ткаченко. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:34

2024-10-11T09:34

2024-10-11T10:00

происшествия

феодосия

александр ткаченко (протоиерей)

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Факельное горение на нефтебазе в Феодосии на юго-востоке Крыма практически прекратилось, сообщил РИА Новости глава города Игорь Ткаченко. "Факельное горение практически прекратилось. Факелов пламени нет", - сказал Ткаченко. По его словам, ситуация находится под контролем. Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром 7 октября. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.

https://ria.ru/20241011/nikolaev-1977512805.html

феодосия

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2024

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происшествия, феодосия, александр ткаченко (протоиерей), сергей аксенов (политик)