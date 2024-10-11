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Факельное горение на нефтебазе в Феодосии практически прекратилось
Факельное горение на нефтебазе в Феодосии практически прекратилось - РИА Новости, 11.10.2024
Факельное горение на нефтебазе в Феодосии практически прекратилось
Факельное горение на нефтебазе в Феодосии на юго-востоке Крыма практически прекратилось, сообщил РИА Новости глава города Игорь Ткаченко. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:34
2024-10-11T09:34
2024-10-11T10:00
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Факельное горение на нефтебазе в Феодосии на юго-востоке Крыма практически прекратилось, сообщил РИА Новости глава города Игорь Ткаченко. "Факельное горение практически прекратилось. Факелов пламени нет", - сказал Ткаченко. По его словам, ситуация находится под контролем. Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром 7 октября. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.
https://ria.ru/20241011/nikolaev-1977512805.html
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происшествия, феодосия, александр ткаченко (протоиерей), сергей аксенов (политик)
Происшествия, Феодосия, Александр Ткаченко (протоиерей), Сергей Аксенов (политик)
Факельное горение на нефтебазе в Феодосии практически прекратилось
Власти: факельное горение на нефтебазе в Феодосии практически прекратилось