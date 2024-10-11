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Форум BRICS+ Fashion Summit в Москве посетили около 20 тысяч человек - РИА Новости, 11.10.2024
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16:28 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/fashion--1977636953.html
Форум BRICS+ Fashion Summit в Москве посетили около 20 тысяч человек
Форум BRICS+ Fashion Summit в Москве посетили около 20 тысяч человек - РИА Новости, 11.10.2024
Форум BRICS+ Fashion Summit в Москве посетили около 20 тысяч человек
Порядка 20 тысяч человек посетили Международный форум BRICS+ Fashion Summit в Москве, его участниками и гостями стали специалисты из более чем 100 стран,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:28
2024-10-11T16:28
москва
юго-восточная азия
ближний восток
брикс
зарядье
снг
дизайнерский форум brics+ fashion summit
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Порядка 20 тысяч человек посетили Международный форум BRICS+ Fashion Summit в Москве, его участниками и гостями стали специалисты из более чем 100 стран, сообщили журналистам в пресс-службе мероприятия. "Второй BRICS+ Fashion Summit прошел в Москве в московском концертном зале "Зарядье" и собрал более 4 миллионов просмотров онлайн, офлайн саммит посетили около 20 тысяч человек. Участниками и гостями мероприятия стали главы модных ассоциаций, дизайнеры, руководители и преподаватели учебных заведений и другие эксперты из более чем 100 стран", - рассказали организаторы. Там также уточнили, что в деловой программе международного саммита приняли участие 250 спикеров из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и стран СНГ. Всего прошло 42 сессии. В пресс-службе добавили, что главным культурным событием на BRICS+ Fashion Summit стала международная выставка дизайнеров "Наследие". Свыше 150 образов представили там более 50 дизайнеров из 47 стран. "Также в ЦВЗ "Манеж" в рамках BRICS+ Fashion Summit прошел fashion-интенсив, главной темой которого стала "Новые рынки - новые перспективы. Создание успешного фешен-бренда в эпоху глобализации". Спикерами интенсива стали 25 преподавателей из 13 стран: Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Италия, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Монголия, Россия, Турция, Шри-Ланка, ЮАР", - рассказали организаторы.
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москва, юго-восточная азия, ближний восток, брикс, зарядье, снг, дизайнерский форум brics+ fashion summit
Москва, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, БРИКС, Зарядье, СНГ, Дизайнерский форум BRICS+ Fashion Summit
Форум BRICS+ Fashion Summit в Москве посетили около 20 тысяч человек

BRICS+ Fashion Summit в Москве посетили около 20 тысяч человек из ста стран

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМодели демонстрируют одежду из коллекции бренда ZA_ZA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж"
Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда ZA_ZA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда ZA_ZA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж". Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Порядка 20 тысяч человек посетили Международный форум BRICS+ Fashion Summit в Москве, его участниками и гостями стали специалисты из более чем 100 стран, сообщили журналистам в пресс-службе мероприятия.
"Второй BRICS+ Fashion Summit прошел в Москве в московском концертном зале "Зарядье" и собрал более 4 миллионов просмотров онлайн, офлайн саммит посетили около 20 тысяч человек. Участниками и гостями мероприятия стали главы модных ассоциаций, дизайнеры, руководители и преподаватели учебных заведений и другие эксперты из более чем 100 стран", - рассказали организаторы.
Вид из кабинки колеса обозрения Солнце Москвы на территорию ВДНХ - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Делегаты BRICS+ Fashion Summit посетили ВДНХ в Москве
7 октября, 18:45
Там также уточнили, что в деловой программе международного саммита приняли участие 250 спикеров из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и стран СНГ. Всего прошло 42 сессии.
В пресс-службе добавили, что главным культурным событием на BRICS+ Fashion Summit стала международная выставка дизайнеров "Наследие". Свыше 150 образов представили там более 50 дизайнеров из 47 стран.
"Также в ЦВЗ "Манеж" в рамках BRICS+ Fashion Summit прошел fashion-интенсив, главной темой которого стала "Новые рынки - новые перспективы. Создание успешного фешен-бренда в эпоху глобализации". Спикерами интенсива стали 25 преподавателей из 13 стран: Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Италия, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Монголия, Россия, Турция, Шри-Ланка, ЮАР", - рассказали организаторы.
Саммит модной индустрии BRICS+ Fashion Summit
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

Участница выставки Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

Участники сессии: Глобальный подиум. Недели моды на всех континентах в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.

Участницы сессии: Глобальный подиум. Недели моды на всех континентах в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.

Участники саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.

Участница саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".

Участницы выставки Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".

Участники пленарной сессии: Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 12

В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 12

Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 12

Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 12

Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 12

Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 12

В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 12

Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 12

На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 12

На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 12

Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 12

Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
МоскваЮго-Восточная АзияБлижний ВостокБРИКСЗарядьеСНГДизайнерский форум BRICS+ Fashion Summit
 
 
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