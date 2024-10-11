https://ria.ru/20241011/fashion--1977636953.html

Форум BRICS+ Fashion Summit в Москве посетили около 20 тысяч человек

Форум BRICS+ Fashion Summit в Москве посетили около 20 тысяч человек - РИА Новости, 11.10.2024

Форум BRICS+ Fashion Summit в Москве посетили около 20 тысяч человек

Порядка 20 тысяч человек посетили Международный форум BRICS+ Fashion Summit в Москве, его участниками и гостями стали специалисты из более чем 100 стран,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:28

2024-10-11T16:28

2024-10-11T16:28

москва

юго-восточная азия

ближний восток

брикс

зарядье

снг

дизайнерский форум brics+ fashion summit

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Порядка 20 тысяч человек посетили Международный форум BRICS+ Fashion Summit в Москве, его участниками и гостями стали специалисты из более чем 100 стран, сообщили журналистам в пресс-службе мероприятия. "Второй BRICS+ Fashion Summit прошел в Москве в московском концертном зале "Зарядье" и собрал более 4 миллионов просмотров онлайн, офлайн саммит посетили около 20 тысяч человек. Участниками и гостями мероприятия стали главы модных ассоциаций, дизайнеры, руководители и преподаватели учебных заведений и другие эксперты из более чем 100 стран", - рассказали организаторы. Там также уточнили, что в деловой программе международного саммита приняли участие 250 спикеров из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и стран СНГ. Всего прошло 42 сессии. В пресс-службе добавили, что главным культурным событием на BRICS+ Fashion Summit стала международная выставка дизайнеров "Наследие". Свыше 150 образов представили там более 50 дизайнеров из 47 стран. "Также в ЦВЗ "Манеж" в рамках BRICS+ Fashion Summit прошел fashion-интенсив, главной темой которого стала "Новые рынки - новые перспективы. Создание успешного фешен-бренда в эпоху глобализации". Спикерами интенсива стали 25 преподавателей из 13 стран: Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Италия, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Монголия, Россия, Турция, Шри-Ланка, ЮАР", - рассказали организаторы.

https://ria.ru/20241007/delegaty-1976836204.html

москва

юго-восточная азия

ближний восток

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москва, юго-восточная азия, ближний восток, брикс, зарядье, снг, дизайнерский форум brics+ fashion summit