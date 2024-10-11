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ФАС проверит цены на популярные виды рыбы - РИА Новости, 12.10.2024
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20:35 11.10.2024 (обновлено: 00:08 12.10.2024)
https://ria.ru/20241011/fas-1977682764.html
ФАС проверит цены на популярные виды рыбы
ФАС проверит цены на популярные виды рыбы - РИА Новости, 12.10.2024
ФАС проверит цены на популярные виды рыбы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анализирует цены на наиболее популярные виды рыбы, включая минтай, треску и сельдь, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-11T20:35
2024-10-12T00:08
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анализирует цены на наиболее популярные виды рыбы, включая минтай, треску и сельдь, сообщили в ведомстве. Как уточнили в ФАС, под проверку также попадут цены на пикшу и горбушу.Антимонопольная служба запросила у поставщиков и организаций сведения об объемах вылова и первичной переработке, упаковке, транспортировке, структуре себестоимости рыбы, а также данные о ее хранении.От торговых сетей получены сведения о средних ценах на различные сорта рыбы. За счет этого ФАС планирует получить выводы о структуре формирования цен на рыбопродукцию.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС проверит цены на популярные виды рыбы

ФАС проводит анализ цен на популярные виды рыбы: минтая, трески, пикши и горбуши

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПродавцы рыбного отдела
Продавцы рыбного отдела - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Продавцы рыбного отдела. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анализирует цены на наиболее популярные виды рыбы, включая минтай, треску и сельдь, сообщили в ведомстве.
Как уточнили в ФАС, под проверку также попадут цены на пикшу и горбушу.
Антимонопольная служба запросила у поставщиков и организаций сведения об объемах вылова и первичной переработке, упаковке, транспортировке, структуре себестоимости рыбы, а также данные о ее хранении.
От торговых сетей получены сведения о средних ценах на различные сорта рыбы. За счет этого ФАС планирует получить выводы о структуре формирования цен на рыбопродукцию.
Мужчина режет селедку - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Рыбопромышленники назвали самые популярные виды рыбы у россиян
10 октября, 06:25
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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