https://ria.ru/20241011/fas-1977682764.html

ФАС проверит цены на популярные виды рыбы

ФАС проверит цены на популярные виды рыбы - РИА Новости, 12.10.2024

ФАС проверит цены на популярные виды рыбы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анализирует цены на наиболее популярные виды рыбы, включая минтай, треску и сельдь, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-11T20:35

2024-10-11T20:35

2024-10-12T00:08

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анализирует цены на наиболее популярные виды рыбы, включая минтай, треску и сельдь, сообщили в ведомстве. Как уточнили в ФАС, под проверку также попадут цены на пикшу и горбушу.Антимонопольная служба запросила у поставщиков и организаций сведения об объемах вылова и первичной переработке, упаковке, транспортировке, структуре себестоимости рыбы, а также данные о ее хранении.От торговых сетей получены сведения о средних ценах на различные сорта рыбы. За счет этого ФАС планирует получить выводы о структуре формирования цен на рыбопродукцию.

https://ria.ru/20241010/ryba-1977320653.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)