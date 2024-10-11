https://ria.ru/20241011/fas-1977682764.html
ФАС проверит цены на популярные виды рыбы
ФАС проверит цены на популярные виды рыбы - РИА Новости, 12.10.2024
ФАС проверит цены на популярные виды рыбы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анализирует цены на наиболее популярные виды рыбы, включая минтай, треску и сельдь, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-11T20:35
2024-10-11T20:35
2024-10-12T00:08
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анализирует цены на наиболее популярные виды рыбы, включая минтай, треску и сельдь, сообщили в ведомстве. Как уточнили в ФАС, под проверку также попадут цены на пикшу и горбушу.Антимонопольная служба запросила у поставщиков и организаций сведения об объемах вылова и первичной переработке, упаковке, транспортировке, структуре себестоимости рыбы, а также данные о ее хранении.От торговых сетей получены сведения о средних ценах на различные сорта рыбы. За счет этого ФАС планирует получить выводы о структуре формирования цен на рыбопродукцию.
https://ria.ru/20241010/ryba-1977320653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС проверит цены на популярные виды рыбы
ФАС проводит анализ цен на популярные виды рыбы: минтая, трески, пикши и горбуши