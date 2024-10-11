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ЕС планирует расширить санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией - РИА Новости, 11.10.2024
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16:49 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/es-1977641401.html
ЕС планирует расширить санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией
ЕС планирует расширить санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией - РИА Новости, 11.10.2024
ЕС планирует расширить санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией
Главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге 14 октября планируют расширить санкции против Ирана за якобы поставки баллистических ракет России,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:49
2024-10-11T16:49
в мире
россия
иран
тегеран (город)
дмитрий песков
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге 14 октября планируют расширить санкции против Ирана за якобы поставки баллистических ракет России, информацию о которых неоднократно опровергали Тегеран и Москва, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Это расширение, которое мы планируем утвердить в понедельник (14 октября - ред.), касается поставок ракет России", - сказал он. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России. По его словам, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется с целью оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой оснований. Режим санкций против Ирана за сотрудничество с Россией, а также "за поддержку вооруженных групп и организаций на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря" действует до 27 июля 2025 года. Этот режим, как и другие санкционные режимы ЕС, регулярно пересматривается и продлевается. В настоящее время под санкциями, в соответствии с этим режимом, находятся более двадцати физических лиц и организаций.
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в мире, россия, иран, тегеран (город), дмитрий песков, евросоюз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Россия, Иран, Тегеран (город), Дмитрий Песков, Евросоюз, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЕС планирует расширить санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией

ЕС планирует расширить санкции против Ирана за якобы поставки ракет России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге 14 октября планируют расширить санкции против Ирана за якобы поставки баллистических ракет России, информацию о которых неоднократно опровергали Тегеран и Москва, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Это расширение, которое мы планируем утвердить в понедельник (14 октября - ред.), касается поставок ракет России", - сказал он.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России. По его словам, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется с целью оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой оснований.
Режим санкций против Ирана за сотрудничество с Россией, а также "за поддержку вооруженных групп и организаций на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря" действует до 27 июля 2025 года. Этот режим, как и другие санкционные режимы ЕС, регулярно пересматривается и продлевается. В настоящее время под санкциями, в соответствии с этим режимом, находятся более двадцати физических лиц и организаций.
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