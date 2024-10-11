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В Приднестровье допустили проведение референдума об отношении к ЕС - РИА Новости, 11.10.2024
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09:40 11.10.2024 (обновлено: 12:36 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/es-1977521986.html
В Приднестровье допустили проведение референдума об отношении к ЕС
В Приднестровье допустили проведение референдума об отношении к ЕС - РИА Новости, 11.10.2024
В Приднестровье допустили проведение референдума об отношении к ЕС
В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике допустили проведение референдума об отношении к Евросоюзу, сообщило Министерство иностранных дел ПМР на... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:40
2024-10-11T12:36
евросоюз
молдавия
в мире
кишинев
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике допустили проведение референдума об отношении к Евросоюзу, сообщило Министерство иностранных дел ПМР на своем сайте.&quot;В связи с планами соседней Молдовы проигнорировать позицию приднестровского народа, даже не попытавшись предложить открыть участки для голосования на территории Приднестровья, отмечаем, что для получения реального мнения всех приднестровцев считаем вполне возможным проведение референдума об отношении к Евросоюзу на своей территории&quot;, — отметили в ведомстве.Мероприятие могут организовать на основе договоренностей сторон с участием наблюдателей, в том числе международных, и при готовности мирового сообщества учитывать мнение населения Приднестровья.В министерстве отметили, что с момента анонсирования референдума в конце 2023 года Приднестровье было открыто к обсуждению параметров волеизъявления жителей. Но власти Молдавии все эти годы действуют стандартно, целенаправленно отсекая жителей ПМР от реального участия в политической жизни республики."Очевидно, что Кишиневу не нужны наши граждане, не интересно их мнение, зато удобно спекулировать насчет "заботы" о правах приднестровцев", — указали в ведомстве.Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной центральным властям территорией.
https://ria.ru/20241010/shor-1977433386.html
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евросоюз, молдавия, в мире, кишинев, приднестровская молдавская республика
Евросоюз, Молдавия, В мире, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика
В Приднестровье допустили проведение референдума об отношении к ЕС

МИД ПМР допустил проведение референдума об отношении к ЕС

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике допустили проведение референдума об отношении к Евросоюзу, сообщило Министерство иностранных дел ПМР на своем сайте.
«

"В связи с планами соседней Молдовы проигнорировать позицию приднестровского народа, даже не попытавшись предложить открыть участки для голосования на территории Приднестровья, отмечаем, что для получения реального мнения всех приднестровцев считаем вполне возможным проведение референдума об отношении к Евросоюзу на своей территории", — отметили в ведомстве.

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Мероприятие могут организовать на основе договоренностей сторон с участием наблюдателей, в том числе международных, и при готовности мирового сообщества учитывать мнение населения Приднестровья.
В министерстве отметили, что с момента анонсирования референдума в конце 2023 года Приднестровье было открыто к обсуждению параметров волеизъявления жителей. Но власти Молдавии все эти годы действуют стандартно, целенаправленно отсекая жителей ПМР от реального участия в политической жизни республики.
«
"Очевидно, что Кишиневу не нужны наши граждане, не интересно их мнение, зато удобно спекулировать насчет "заботы" о правах приднестровцев", — указали в ведомстве.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной центральным властям территорией.
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