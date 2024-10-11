Рейтинг@Mail.ru
Женщина позвонила в службу спасения, оказавшись в окружении енотов - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 11.10.2024 (обновлено: 22:14 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/enot-1977689535.html
Женщина позвонила в службу спасения, оказавшись в окружении енотов
Женщина позвонила в службу спасения, оказавшись в окружении енотов - РИА Новости, 11.10.2024
Женщина позвонила в службу спасения, оказавшись в окружении енотов
Женщина из американского штата Вашингтон обратилась в службу спасения из-за нашествия десятков голодных енотов на ее дом, передает NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:10
2024-10-11T22:14
в мире
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926174615_0:104:2200:1342_1920x0_80_0_0_75a1178e993280f2cd4f2ec4b092f572.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Женщина из американского штата Вашингтон обратилась в службу спасения из-за нашествия десятков голодных енотов на ее дом, передает NBC News со ссылкой на местную полицию.Жительница города Поулсбо начала подкармливать бездомных животных еще 35 лет назад, говорится в сообщении."Однако слух об этом распространился по стране енотов, и они окружили ее дом в поисках еды", — пошутил представитель офиса шерифа округа Китсап Кевин Маккарти.Он рассказал, что женщина попросила о помощи, когда не смогла зайти в собственное жилище из-за окруживших его назойливых млекопитающих. Поскольку от енотов никто не пострадал, полиция посоветовала заявительнице обратиться в службу отлова, где ей назвали расценки в 500 долларов за каждого енота.
https://ria.ru/20241008/granitsa-1977024013.html
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926174615_165:0:2200:1526_1920x0_80_0_0_3478f60e532649b282df3e1ff7a24c0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат)
В мире, Вашингтон (штат)
Женщина позвонила в службу спасения, оказавшись в окружении енотов

В США сотня голодных енотов окружила частный дом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЕнот-полоскун
Енот-полоскун - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Енот-полоскун. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Женщина из американского штата Вашингтон обратилась в службу спасения из-за нашествия десятков голодных енотов на ее дом, передает NBC News со ссылкой на местную полицию.
Жительница города Поулсбо начала подкармливать бездомных животных еще 35 лет назад, говорится в сообщении.
"Однако слух об этом распространился по стране енотов, и они окружили ее дом в поисках еды", — пошутил представитель офиса шерифа округа Китсап Кевин Маккарти.
Он рассказал, что женщина попросила о помощи, когда не смогла зайти в собственное жилище из-за окруживших его назойливых млекопитающих. Поскольку от енотов никто не пострадал, полиция посоветовала заявительнице обратиться в службу отлова, где ей назвали расценки в 500 долларов за каждого енота.
Медведь из Румынии, переплывший реку и оказавшийся на Украине - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
На Украину вторгся неожиданный беглец из Румынии
8 октября, 17:14
 
В миреВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала