https://ria.ru/20241011/enot-1977689535.html

Женщина позвонила в службу спасения, оказавшись в окружении енотов

Женщина позвонила в службу спасения, оказавшись в окружении енотов - РИА Новости, 11.10.2024

Женщина позвонила в службу спасения, оказавшись в окружении енотов

Женщина из американского штата Вашингтон обратилась в службу спасения из-за нашествия десятков голодных енотов на ее дом, передает NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T22:10

2024-10-11T22:10

2024-10-11T22:14

в мире

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Женщина из американского штата Вашингтон обратилась в службу спасения из-за нашествия десятков голодных енотов на ее дом, передает NBC News со ссылкой на местную полицию.Жительница города Поулсбо начала подкармливать бездомных животных еще 35 лет назад, говорится в сообщении."Однако слух об этом распространился по стране енотов, и они окружили ее дом в поисках еды", — пошутил представитель офиса шерифа округа Китсап Кевин Маккарти.Он рассказал, что женщина попросила о помощи, когда не смогла зайти в собственное жилище из-за окруживших его назойливых млекопитающих. Поскольку от енотов никто не пострадал, полиция посоветовала заявительнице обратиться в службу отлова, где ей назвали расценки в 500 долларов за каждого енота.

https://ria.ru/20241008/granitsa-1977024013.html

вашингтон (штат)

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в мире, вашингтон (штат)