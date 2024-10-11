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В Подмосковье проведут психиатрическую экспертизу после убийства супругов - РИА Новости, 11.10.2024
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12:03 11.10.2024 (обновлено: 13:42 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/ekspertiza-1977558032.html
В Подмосковье проведут психиатрическую экспертизу после убийства супругов
В Подмосковье проведут психиатрическую экспертизу после убийства супругов - РИА Новости, 11.10.2024
В Подмосковье проведут психиатрическую экспертизу после убийства супругов
Расстрелявшему супружескую пару в Подмосковье посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:03
2024-10-11T13:42
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
ольга врадий
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Расстрелявшему супружескую пару в Подмосковье посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. Ранее она рассказала, что в пятницу 52-летний местный житель на тропинке в лесу в микрорайоне Шереметьевский Долгопрудного не менее пяти раз выстрелил в супружескую пару — своих соседей. Мужчина погиб на месте, а раненная в ногу женщина смогла скрыться в лесу от нападавшего, ее госпитализировали. Позднее тело стрелявшего нашли с огнестрельной раной головы в лесу недалеко от тела убитого мужчины. "Ему посмертно будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала Врадий. В СК добавили, что, по одной из версий, мотивом нападения на соседей стал конфликт из-за парковочного места.
https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977511446.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье проведут психиатрическую экспертизу после убийства супругов

Расстрелявшего супругов в Подмосковье мужчину посмертно проверят на вменяемость

© ГСУ СК России по Московской области/TelegramОружие и патроны, найденные у мужчины, напавшего на супружескую пару в лесополосе Долгопрудного
Оружие и патроны, найденные у мужчины, напавшего на супружескую пару в лесополосе Долгопрудного - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Оружие и патроны, найденные у мужчины, напавшего на супружескую пару в лесополосе Долгопрудного
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Расстрелявшему супружескую пару в Подмосковье посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Ранее она рассказала, что в пятницу 52-летний местный житель на тропинке в лесу в микрорайоне Шереметьевский Долгопрудного не менее пяти раз выстрелил в супружескую пару — своих соседей. Мужчина погиб на месте, а раненная в ногу женщина смогла скрыться в лесу от нападавшего, ее госпитализировали. Позднее тело стрелявшего нашли с огнестрельной раной головы в лесу недалеко от тела убитого мужчины.
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"Ему посмертно будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала Врадий.
В СК добавили, что, по одной из версий, мотивом нападения на соседей стал конфликт из-за парковочного места.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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