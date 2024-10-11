https://ria.ru/20241011/ekspertiza-1977558032.html

В Подмосковье проведут психиатрическую экспертизу после убийства супругов

В Подмосковье проведут психиатрическую экспертизу после убийства супругов - РИА Новости, 11.10.2024

В Подмосковье проведут психиатрическую экспертизу после убийства супругов

Расстрелявшему супружескую пару в Подмосковье посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:03

2024-10-11T12:03

2024-10-11T13:42

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Расстрелявшему супружескую пару в Подмосковье посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. Ранее она рассказала, что в пятницу 52-летний местный житель на тропинке в лесу в микрорайоне Шереметьевский Долгопрудного не менее пяти раз выстрелил в супружескую пару — своих соседей. Мужчина погиб на месте, а раненная в ногу женщина смогла скрыться в лесу от нападавшего, ее госпитализировали. Позднее тело стрелявшего нашли с огнестрельной раной головы в лесу недалеко от тела убитого мужчины. "Ему посмертно будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала Врадий. В СК добавили, что, по одной из версий, мотивом нападения на соседей стал конфликт из-за парковочного места.

https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977511446.html

https://ria.ru/20241009/strelba-1977091475.html

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Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)