https://ria.ru/20241011/ekspertiza-1977558032.html
В Подмосковье проведут психиатрическую экспертизу после убийства супругов
В Подмосковье проведут психиатрическую экспертизу после убийства супругов - РИА Новости, 11.10.2024
В Подмосковье проведут психиатрическую экспертизу после убийства супругов
Расстрелявшему супружескую пару в Подмосковье посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:03
2024-10-11T12:03
2024-10-11T13:42
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Расстрелявшему супружескую пару в Подмосковье посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. Ранее она рассказала, что в пятницу 52-летний местный житель на тропинке в лесу в микрорайоне Шереметьевский Долгопрудного не менее пяти раз выстрелил в супружескую пару — своих соседей. Мужчина погиб на месте, а раненная в ногу женщина смогла скрыться в лесу от нападавшего, ее госпитализировали. Позднее тело стрелявшего нашли с огнестрельной раной головы в лесу недалеко от тела убитого мужчины. "Ему посмертно будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала Врадий. В СК добавили, что, по одной из версий, мотивом нападения на соседей стал конфликт из-за парковочного места.
https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977511446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье проведут психиатрическую экспертизу после убийства супругов
Расстрелявшего супругов в Подмосковье мужчину посмертно проверят на вменяемость