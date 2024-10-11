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Ефимов: возле станции МЦК Зорге построят многофункциональный комплекс - РИА Новости, 11.10.2024
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14:07 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/efimov-1977554688.html
Ефимов: возле станции МЦК Зорге построят многофункциональный комплекс
Ефимов: возле станции МЦК Зорге построят многофункциональный комплекс - РИА Новости, 11.10.2024
Ефимов: возле станции МЦК Зорге построят многофункциональный комплекс
Инвестор возведет на северо-западе Москвы около станции МЦК Зорге многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой, для чего город предоставит земельные... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:07
2024-10-11T14:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Инвестор возведет на северо-западе Москвы около станции МЦК Зорге многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой, для чего город предоставит земельные участки без проведения торгов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Около станции Зорге Московского центрального кольца будет реализован масштабный инвестиционный проект. Девелопер возведет многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой площадью 75,2 тысячи квадратных метров. Для этого город предоставит инвестору три земельных участка общей площадью 3,04 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что благодаря объекту в Москве появятся новые дополнительные рабочие места с хорошей транспортной доступностью.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что три участка под строительство многофункционального комплекса инвестору предоставят в аренду на пять лет. При этом торги проводить не будут.Сами участки находятся на 3-й Хорошевской улице, говорится в пресс-релизе. В комплекс войдут офисы, магазины, парковки, выставочные площади и прочие объекты.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации масштабных инвестиционных проектов с начала текущего года инвесторы получили 220 гектаров земли, что почти в два раза больше, чем за такой же период в прошлом году.
https://ria.ru/20241010/efimov-1977303335.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: возле станции МЦК Зорге построят многофункциональный комплекс

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Инвестор возведет на северо-западе Москвы около станции МЦК Зорге многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой, для чего город предоставит земельные участки без проведения торгов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Около станции Зорге Московского центрального кольца будет реализован масштабный инвестиционный проект. Девелопер возведет многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой площадью 75,2 тысячи квадратных метров. Для этого город предоставит инвестору три земельных участка общей площадью 3,04 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что благодаря объекту в Москве появятся новые дополнительные рабочие места с хорошей транспортной доступностью.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что три участка под строительство многофункционального комплекса инвестору предоставят в аренду на пять лет. При этом торги проводить не будут.
Сами участки находятся на 3-й Хорошевской улице, говорится в пресс-релизе. В комплекс войдут офисы, магазины, парковки, выставочные площади и прочие объекты.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации масштабных инвестиционных проектов с начала текущего года инвесторы получили 220 гектаров земли, что почти в два раза больше, чем за такой же период в прошлом году.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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