https://ria.ru/20241011/efimov-1977554688.html

Ефимов: возле станции МЦК Зорге построят многофункциональный комплекс

Ефимов: возле станции МЦК Зорге построят многофункциональный комплекс - РИА Новости, 11.10.2024

Ефимов: возле станции МЦК Зорге построят многофункциональный комплекс

Инвестор возведет на северо-западе Москвы около станции МЦК Зорге многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой, для чего город предоставит земельные... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:07

2024-10-11T14:07

2024-10-11T14:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Инвестор возведет на северо-западе Москвы около станции МЦК Зорге многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой, для чего город предоставит земельные участки без проведения торгов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Около станции Зорге Московского центрального кольца будет реализован масштабный инвестиционный проект. Девелопер возведет многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой площадью 75,2 тысячи квадратных метров. Для этого город предоставит инвестору три земельных участка общей площадью 3,04 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что благодаря объекту в Москве появятся новые дополнительные рабочие места с хорошей транспортной доступностью.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что три участка под строительство многофункционального комплекса инвестору предоставят в аренду на пять лет. При этом торги проводить не будут.Сами участки находятся на 3-й Хорошевской улице, говорится в пресс-релизе. В комплекс войдут офисы, магазины, парковки, выставочные площади и прочие объекты.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации масштабных инвестиционных проектов с начала текущего года инвесторы получили 220 гектаров земли, что почти в два раза больше, чем за такой же период в прошлом году.

https://ria.ru/20241010/efimov-1977303335.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы