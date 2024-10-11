https://ria.ru/20241011/dtp-1977653902.html
УМВД рассказало подробности ДТП с автобусом под Астраханью
УМВД рассказало подробности ДТП с автобусом под Астраханью - РИА Новости, 11.10.2024
УМВД рассказало подробности ДТП с автобусом под Астраханью
Грузовой автомобиль, по предварительным данным, выехал на встречную полосу перед столкновением с автобусом в Астраханской области, три человека погибли, 14... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:34
2024-10-11T17:34
2024-10-11T17:51
происшествия
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Грузовой автомобиль, по предварительным данным, выехал на встречную полосу перед столкновением с автобусом в Астраханской области, три человека погибли, 14 пострадали, сообщил журналистам представитель УМВД по региону. Авария произошла в пятницу на 449 километре автодороги Астрахань-Волгоград, где столкнулись грузовик и автобус. "Водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом под управлением водителя 1980 года рождения", - рассказал представитель ведомства. В результате ДТП оба водителя скончалась до приезда скорой помощи, также на месте скончался один из пассажиров автобуса. Еще 14 пассажиров автобуса пострадали, добавил он.
https://ria.ru/20241010/dtp-1977484434.html
https://ria.ru/20241011/gosavtoinspektsiya-1977608348.html
астраханская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места ДТП под Астраханью, где пострадали 17 человек
Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось до 17, сообщили в МЧС
2024-10-11T17:34
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область
Происшествия, Астраханская область
УМВД рассказало подробности ДТП с автобусом под Астраханью
УМВД: грузовик выехал на встречную полосу перед ДТП с автобусом под Астраханью
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Грузовой автомобиль, по предварительным данным, выехал на встречную полосу перед столкновением с автобусом в Астраханской области, три человека погибли, 14 пострадали, сообщил журналистам представитель УМВД по региону.
Авария произошла в пятницу на 449 километре автодороги Астрахань
-Волгоград, где столкнулись грузовик и автобус.
"Водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом под управлением водителя 1980 года рождения", - рассказал представитель ведомства.
В результате ДТП оба водителя скончалась до приезда скорой помощи, также на месте скончался один из пассажиров автобуса. Еще 14 пассажиров автобуса пострадали, добавил он.