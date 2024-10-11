https://ria.ru/20241011/dtp-1977649137.html
Источник сообщил о 14 пострадавших в ДТП с автобусом под Астраханью
Источник сообщил о 14 пострадавших в ДТП с автобусом под Астраханью - РИА Новости, 11.10.2024
Источник сообщил о 14 пострадавших в ДТП с автобусом под Астраханью
Три человека погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Астраханской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:10
2024-10-11T17:10
2024-10-11T17:37
происшествия
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Три человека погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Астраханской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее источник сообщил агентству, что на Аксарайском шоссе столкнулись пассажирский автобус с грузовым автомобилем. Есть погибшие и пострадавшие. "Предварительно, трое погибших, 14 пострадавших", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241011/gosavtoinspektsiya-1977608348.html
астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область
Происшествия, Астраханская область
Источник сообщил о 14 пострадавших в ДТП с автобусом под Астраханью
В ДТП с автобусом в Астраханской области погибли три человека, пострадали 14
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Три человека погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Астраханской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее источник сообщил агентству, что на Аксарайском шоссе столкнулись пассажирский автобус с грузовым автомобилем. Есть погибшие и пострадавшие.
"Предварительно, трое погибших, 14 пострадавших", - сказал собеседник агентства.