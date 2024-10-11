https://ria.ru/20241011/dtp-1977649137.html

Источник сообщил о 14 пострадавших в ДТП с автобусом под Астраханью

Источник сообщил о 14 пострадавших в ДТП с автобусом под Астраханью - РИА Новости, 11.10.2024

Источник сообщил о 14 пострадавших в ДТП с автобусом под Астраханью

Три человека погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Астраханской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:10

2024-10-11T17:10

2024-10-11T17:37

происшествия

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Три человека погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Астраханской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее источник сообщил агентству, что на Аксарайском шоссе столкнулись пассажирский автобус с грузовым автомобилем. Есть погибшие и пострадавшие. "Предварительно, трое погибших, 14 пострадавших", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241011/gosavtoinspektsiya-1977608348.html

астраханская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астраханская область