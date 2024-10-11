https://ria.ru/20241011/dtp-1977646318.html

В ДТП с автобусом в Астраханской области погибли три человека

В ДТП с автобусом в Астраханской области погибли три человека - РИА Новости, 11.10.2024

В ДТП с автобусом в Астраханской области погибли три человека

Три человека погибли, семь пострадали при столкновении автобуса с бетономешалкой в Астраханской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:01

2024-10-11T17:01

2024-10-11T17:36

происшествия

астраханская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Три человека погибли, семь пострадали при столкновении автобуса с бетономешалкой в Астраханской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Астраханские сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ДТП. На автодороге "Волгоград - Астрахань" вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой. По предварительной информации, 10 человек пострадали, к сожалению, из них трое погибли", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают восемь специалистов и две единицы техники.

https://ria.ru/20241011/gosavtoinspektsiya-1977608348.html

астраханская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)