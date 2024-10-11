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В ДТП с автобусом в Астраханской области погибли три человека - РИА Новости, 11.10.2024
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17:01 11.10.2024 (обновлено: 17:36 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/dtp-1977646318.html
В ДТП с автобусом в Астраханской области погибли три человека
В ДТП с автобусом в Астраханской области погибли три человека - РИА Новости, 11.10.2024
В ДТП с автобусом в Астраханской области погибли три человека
Три человека погибли, семь пострадали при столкновении автобуса с бетономешалкой в Астраханской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:01
2024-10-11T17:36
происшествия
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Три человека погибли, семь пострадали при столкновении автобуса с бетономешалкой в Астраханской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Астраханские сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ДТП. На автодороге "Волгоград - Астрахань" вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой. По предварительной информации, 10 человек пострадали, к сожалению, из них трое погибли", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают восемь специалистов и две единицы техники.
https://ria.ru/20241011/gosavtoinspektsiya-1977608348.html
астраханская область
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происшествия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП с автобусом в Астраханской области погибли три человека

В ДТП с автобусом и бетономешалкой в Астраханской области погибли три человека

© Фото : Астраханская полиция/TelegramМесто столкновения автобуса и грузовика в Астраханской области. 11 октября 2024
Место столкновения автобуса и грузовика в Астраханской области. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Астраханская полиция/Telegram
Место столкновения автобуса и грузовика в Астраханской области. 11 октября 2024
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Три человека погибли, семь пострадали при столкновении автобуса с бетономешалкой в Астраханской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
"Астраханские сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ДТП. На автодороге "Волгоград - Астрахань" вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой. По предварительной информации, 10 человек пострадали, к сожалению, из них трое погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают восемь специалистов и две единицы техники.
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ПроисшествияАстраханская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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