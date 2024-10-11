https://ria.ru/20241011/dtp-1977516728.html

В ДТП в Пермском крае погибли четыре человека

В ДТП в Пермском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 11.10.2024

В ДТП в Пермском крае погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении иномарки и большегруза на трассе Пермь - Екатеринбург, устанавливаются обстоятельства ДТП, сообщили в краевой... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:01

2024-10-11T09:01

2024-10-11T09:51

происшествия

авто

пермь

екатеринбург

mercedes

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ПЕРМЬ, 11 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении иномарки и большегруза на трассе Пермь - Екатеринбург, устанавливаются обстоятельства ДТП, сообщили в краевой Госавтоинспекции. По данным ведомства, утром в пятницу на трассе Пермь - Екатеринбург Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру. "В Кунгурском муниципальном округе произошло смертельное ДТП. Погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении. На фото с место автоаварии виден седан, передняя часть которого смята кабиной большегруза.

https://ria.ru/20241010/dtp-1977484434.html

https://ria.ru/20241008/gruzovik-1977032185.html

пермь

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, пермь, екатеринбург, mercedes