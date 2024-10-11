В ДТП в Пермском крае погибли четыре человека
В ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург погибли четыре человека
© Главное управление МВД России по Пермскому краюМесто столкновения иномарки и большегруза на трассе Пермь - Екатеринбург. 11 октября 2024
© Главное управление МВД России по Пермскому краю
Место столкновения иномарки и большегруза на трассе Пермь - Екатеринбург. 11 октября 2024
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ПЕРМЬ, 11 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении иномарки и большегруза на трассе Пермь - Екатеринбург, устанавливаются обстоятельства ДТП, сообщили в краевой Госавтоинспекции.
По данным ведомства, утром в пятницу на трассе Пермь - Екатеринбург Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру.
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"В Кунгурском муниципальном округе произошло смертельное ДТП. Погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.
На фото с место автоаварии виден седан, передняя часть которого смята кабиной большегруза.
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