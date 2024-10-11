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В ДТП в Пермском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 11.10.2024
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09:01 11.10.2024 (обновлено: 09:51 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/dtp-1977516728.html
В ДТП в Пермском крае погибли четыре человека
В ДТП в Пермском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 11.10.2024
В ДТП в Пермском крае погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении иномарки и большегруза на трассе Пермь - Екатеринбург, устанавливаются обстоятельства ДТП, сообщили в краевой... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:01
2024-10-11T09:51
происшествия
авто
пермь
екатеринбург
mercedes
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ПЕРМЬ, 11 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении иномарки и большегруза на трассе Пермь - Екатеринбург, устанавливаются обстоятельства ДТП, сообщили в краевой Госавтоинспекции. По данным ведомства, утром в пятницу на трассе Пермь - Екатеринбург Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру. "В Кунгурском муниципальном округе произошло смертельное ДТП. Погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении. На фото с место автоаварии виден седан, передняя часть которого смята кабиной большегруза.
https://ria.ru/20241010/dtp-1977484434.html
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происшествия, авто, пермь, екатеринбург, mercedes
Происшествия, Авто, Пермь, Екатеринбург, Mercedes
В ДТП в Пермском крае погибли четыре человека

В ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург погибли четыре человека

© Главное управление МВД России по Пермскому краюМесто столкновения иномарки и большегруза на трассе Пермь - Екатеринбург. 11 октября 2024
Место столкновения иномарки и большегруза на трассе Пермь - Екатеринбург. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Главное управление МВД России по Пермскому краю
Место столкновения иномарки и большегруза на трассе Пермь - Екатеринбург. 11 октября 2024
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ПЕРМЬ, 11 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении иномарки и большегруза на трассе Пермь - Екатеринбург, устанавливаются обстоятельства ДТП, сообщили в краевой Госавтоинспекции.
По данным ведомства, утром в пятницу на трассе Пермь - Екатеринбург Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру.
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"В Кунгурском муниципальном округе произошло смертельное ДТП. Погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.
На фото с место автоаварии виден седан, передняя часть которого смята кабиной большегруза.
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ПроисшествияАвтоПермьЕкатеринбургMercedes
 
 
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