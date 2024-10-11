https://ria.ru/20241011/dron-1977637860.html
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских дрона
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских дрона - РИА Новости, 11.10.2024
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских дрона
Дежурные средства ПВО около 15.30 мск пятницы уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:32
2024-10-11T16:32
2024-10-11T16:32
специальная военная операция на украине
белгородская область
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безопасность
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 15.30 мск пятницы уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Одиннадцатого октября около 15.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу министерство сообщало об уничтожении девяти украинских дронов над регионом.
https://ria.ru/20241009/ataki-1977214944.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских дрона
Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 15.30 мск пятницы уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Одиннадцатого октября около 15.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу министерство сообщало об уничтожении девяти украинских дронов над регионом.