https://ria.ru/20241011/dron-1977637860.html

Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских дрона

Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских дрона - РИА Новости, 11.10.2024

Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских дрона

Дежурные средства ПВО около 15.30 мск пятницы уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:32

2024-10-11T16:32

2024-10-11T16:32

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 15.30 мск пятницы уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Одиннадцатого октября около 15.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу министерство сообщало об уничтожении девяти украинских дронов над регионом.

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Дарья Буймова

белгородская область, россия, безопасность