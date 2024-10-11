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Дрон "Голиаф" успешно завершил испытания в зоне СВО - РИА Новости, 11.10.2024
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Новое оружие России
 
11:01 11.10.2024 (обновлено: 12:47 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/dron-1977540446.html
Дрон "Голиаф" успешно завершил испытания в зоне СВО
Дрон "Голиаф" успешно завершил испытания в зоне СВО - РИА Новости, 11.10.2024
Дрон "Голиаф" успешно завершил испытания в зоне СВО
Новый комплекс с БПЛА "Голиаф" успешно завершил испытания в зоне СВО, рассматривается оснащение такими комплексами первых ступеней тактического звена силовых... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:01
2024-10-11T12:47
новое оружие россии
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Новый комплекс с БПЛА "Голиаф" успешно завершил испытания в зоне СВО, рассматривается оснащение такими комплексами первых ступеней тактического звена силовых структур, сообщил концерн "Калашников" в своем Telegram-канале."Новый комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Голиаф" концерна "Калашников" успешно завершил апробацию в зоне проведения специальной военной операции. В дальнейшем рассматривается возможность оснащения такими комплексами первых ступеней тактического звена силовых структур для эффективного выполнения боевых задач", - говорится в сообщении концерна.Беспилотник коптерного типа "Голиаф" предназначен для ведения воздушной разведки в режиме реального времени, захвата и слежения за целью по команде оператора, поражения небронированной техники и личного состава. Новый дрон позволяет получать разведданные в круглосуточном режиме. Управляется он с небольшого пульта разработки концерна.Создатели БПЛА по запросам участников боевых действий, в частности, внедрили режим возврата при потере связи, добавили в "Калашникове".
https://ria.ru/20241011/avianosets-1977515026.html
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безопасность, россия
Новое оружие России, Безопасность, Россия
Дрон "Голиаф" успешно завершил испытания в зоне СВО

Ударный дрон-разведчик "Голиаф" успешно завершил испытания в зоне СВО

© Концерн "Калашников"/TelegramУдарный дрон-разведчик "Голиаф" концерна "Калашников"
Ударный дрон-разведчик Голиаф концерна Калашников - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Концерн "Калашников"/Telegram
Ударный дрон-разведчик "Голиаф" концерна "Калашников"
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Новый комплекс с БПЛА "Голиаф" успешно завершил испытания в зоне СВО, рассматривается оснащение такими комплексами первых ступеней тактического звена силовых структур, сообщил концерн "Калашников" в своем Telegram-канале.
"Новый комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Голиаф" концерна "Калашников" успешно завершил апробацию в зоне проведения специальной военной операции. В дальнейшем рассматривается возможность оснащения такими комплексами первых ступеней тактического звена силовых структур для эффективного выполнения боевых задач", - говорится в сообщении концерна.
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Беспилотник коптерного типа "Голиаф" предназначен для ведения воздушной разведки в режиме реального времени, захвата и слежения за целью по команде оператора, поражения небронированной техники и личного состава. Новый дрон позволяет получать разведданные в круглосуточном режиме. Управляется он с небольшого пульта разработки концерна.
Создатели БПЛА по запросам участников боевых действий, в частности, внедрили режим возврата при потере связи, добавили в "Калашникове".
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