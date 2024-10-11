https://ria.ru/20241011/dron-1977540446.html
Дрон "Голиаф" успешно завершил испытания в зоне СВО
Дрон "Голиаф" успешно завершил испытания в зоне СВО - РИА Новости, 11.10.2024
Дрон "Голиаф" успешно завершил испытания в зоне СВО
Новый комплекс с БПЛА "Голиаф" успешно завершил испытания в зоне СВО, рассматривается оснащение такими комплексами первых ступеней тактического звена силовых... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:01
2024-10-11T11:01
2024-10-11T12:47
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Новый комплекс с БПЛА "Голиаф" успешно завершил испытания в зоне СВО, рассматривается оснащение такими комплексами первых ступеней тактического звена силовых структур, сообщил концерн "Калашников" в своем Telegram-канале."Новый комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Голиаф" концерна "Калашников" успешно завершил апробацию в зоне проведения специальной военной операции. В дальнейшем рассматривается возможность оснащения такими комплексами первых ступеней тактического звена силовых структур для эффективного выполнения боевых задач", - говорится в сообщении концерна.Беспилотник коптерного типа "Голиаф" предназначен для ведения воздушной разведки в режиме реального времени, захвата и слежения за целью по команде оператора, поражения небронированной техники и личного состава. Новый дрон позволяет получать разведданные в круглосуточном режиме. Управляется он с небольшого пульта разработки концерна.Создатели БПЛА по запросам участников боевых действий, в частности, внедрили режим возврата при потере связи, добавили в "Калашникове".
https://ria.ru/20241011/avianosets-1977515026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия
Новое оружие России, Безопасность, Россия
Дрон "Голиаф" успешно завершил испытания в зоне СВО
Ударный дрон-разведчик "Голиаф" успешно завершил испытания в зоне СВО