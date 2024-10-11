https://ria.ru/20241011/dorogi-1977555760.html

На строительство федеральных автодорог выделили 853 миллиарда рублей

На строительство федеральных автодорог выделили 853 миллиарда рублей - РИА Новости, 11.10.2024

На строительство федеральных автодорог выделили 853 миллиарда рублей

Объем финансирования строительства федеральных автомобильных дорог в России в проекте госбюджета на период 2025-2027 года составляет 853 миллиарда рублей,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T11:53

2024-10-11T11:53

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Объем финансирования строительства федеральных автомобильных дорог в России в проекте госбюджета на период 2025-2027 года составляет 853 миллиарда рублей, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт."Объем федерального дорожного фонда в госпрограмме РТС ("Развитие транспортной системы - ред.) составляет 3,59 триллиона рублей, на поддержку субъектов - 1,092 триллиона, на капитальный ремонт, ремонт и содержание федеральной сети - 1,404 триллиона рублей, на строительство федеральных дорог - 853 миллиарда, на содержание центрального аппарата, учреждений и научные исследования - 241 миллиард", — сказал он в рамках заседания комитета по транспорту в Госдуме, посвященного проекту бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.Согласно презентации министра, в 2025 году количество федеральных дорог в нормативном состоянии составит 67,6%, а к 2027 году этот показатель ожидается на уровне 69,3%.

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россия, экономика, роман старовойт, московская биржа, госдума рф