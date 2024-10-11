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На строительство федеральных автодорог выделили 853 миллиарда рублей - РИА Новости, 11.10.2024
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11:53 11.10.2024 (обновлено: 12:15 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/dorogi-1977555760.html
На строительство федеральных автодорог выделили 853 миллиарда рублей
На строительство федеральных автодорог выделили 853 миллиарда рублей - РИА Новости, 11.10.2024
На строительство федеральных автодорог выделили 853 миллиарда рублей
Объем финансирования строительства федеральных автомобильных дорог в России в проекте госбюджета на период 2025-2027 года составляет 853 миллиарда рублей,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:53
2024-10-11T12:15
россия
экономика
роман старовойт
московская биржа
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Объем финансирования строительства федеральных автомобильных дорог в России в проекте госбюджета на период 2025-2027 года составляет 853 миллиарда рублей, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт."Объем федерального дорожного фонда в госпрограмме РТС ("Развитие транспортной системы - ред.) составляет 3,59 триллиона рублей, на поддержку субъектов - 1,092 триллиона, на капитальный ремонт, ремонт и содержание федеральной сети - 1,404 триллиона рублей, на строительство федеральных дорог - 853 миллиарда, на содержание центрального аппарата, учреждений и научные исследования - 241 миллиард", — сказал он в рамках заседания комитета по транспорту в Госдуме, посвященного проекту бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.Согласно презентации министра, в 2025 году количество федеральных дорог в нормативном состоянии составит 67,6%, а к 2027 году этот показатель ожидается на уровне 69,3%.
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россия, экономика, роман старовойт, московская биржа, госдума рф
Россия, Экономика, Роман Старовойт, Московская биржа, Госдума РФ
На строительство федеральных автодорог выделили 853 миллиарда рублей

Старовойт: на строительство федеральных автодорог выделили 853 миллиарда рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЩелковское шоссе. Архивное фото
Щелковское шоссе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Щелковское шоссе. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Объем финансирования строительства федеральных автомобильных дорог в России в проекте госбюджета на период 2025-2027 года составляет 853 миллиарда рублей, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.
"Объем федерального дорожного фонда в госпрограмме РТС ("Развитие транспортной системы - ред.) составляет 3,59 триллиона рублей, на поддержку субъектов - 1,092 триллиона, на капитальный ремонт, ремонт и содержание федеральной сети - 1,404 триллиона рублей, на строительство федеральных дорог - 853 миллиарда, на содержание центрального аппарата, учреждений и научные исследования - 241 миллиард", — сказал он в рамках заседания комитета по транспорту в Госдуме, посвященного проекту бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
Согласно презентации министра, в 2025 году количество федеральных дорог в нормативном состоянии составит 67,6%, а к 2027 году этот показатель ожидается на уровне 69,3%.
Открытие участка дороги - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Правительство выделило средства на строительство участков трассы М-12
5 октября, 10:36
 
РоссияЭкономикаРоман СтаровойтМосковская биржаГосдума РФ
 
 
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