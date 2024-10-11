https://ria.ru/20241011/donetsk-1977554968.html

В Донецке завершили программу по восстановлению инженерной инфраструктуры

В Донецке завершили программу по восстановлению инженерной инфраструктуры - РИА Новости, 11.10.2024

В Донецке завершили программу по восстановлению инженерной инфраструктуры

Специалисты газового хозяйства Москвы завершили программу по восстановлению инженерной инфраструктуры в Донецке на этот год, об этом РИА Новости сообщил... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T11:49

2024-10-11T11:49

2024-10-11T14:53

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ДОНЕЦК, окт - РИА Новости. Специалисты газового хозяйства Москвы завершили программу по восстановлению инженерной инфраструктуры в Донецке на этот год, об этом РИА Новости сообщил замначальника отдела надзора за строительством инженерной компании Валерий Веремейко. "На территории ДНР успешно завершены работы по подготовке к отопительному сезону в рамках программы по восстановлению инженерной инфраструктуры 2024 года", - скаазл он. По его словам, был выполнен капитальный ремонт тепловых сетей, капитальный ремонт котлов, замена теплообменников, насосного оборудования. Завершены работы на объектах газоснабжения высокого и среднего давления."Мероприятия выполнены по высоким стандартам для обеспечения комфортной и безопасной среды для жизни. Для нас было важно сохранять набранный темп, качественно и в поставленные сроки реализовывать программу 2024 года, приводить в порядок инженерные сети, реконструировать жизненно важные объекты города, подача тепла", - рассказал Веремейко.

https://ria.ru/20240926/remont-1974829018.html

москва

донецк

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москва, донецк, донецкая народная республика