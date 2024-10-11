https://ria.ru/20241011/dnr-1977623163.html

Суд в ДНР заочно рассмотрит дело грузина, воевавшего за ВСУ

Суд в ДНР заочно рассмотрит дело грузина, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024

Суд в ДНР заочно рассмотрит дело грузина, воевавшего за ВСУ

Суд в ДНР заочно рассмотрит уголовное дело по обвинению гражданина Грузии, воевавшего за ВСУ, в наемничестве, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:29

2024-10-11T15:29

2024-10-11T15:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

грузия

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Суд в ДНР заочно рассмотрит уголовное дело по обвинению гражданина Грузии, воевавшего за ВСУ, в наемничестве, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Грузии Гиорги Киноиани. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с марта по апрель 2022 года Киноиани принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более чем 155 тысячам рублей. Киноиани был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20241007/morpekh-1976415010.html

https://ria.ru/20241009/dnr-1977231575.html

донецкая народная республика

грузия

россия

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донецкая народная республика, грузия, россия, вооруженные силы украины