https://ria.ru/20241011/dagestan-1977495988.html

В Дагестане намерены создавать агроклассы во всех новых школах

В Дагестане намерены создавать агроклассы во всех новых школах - РИА Новости, 11.10.2024

В Дагестане намерены создавать агроклассы во всех новых школах

Руководство Дагестана планирует при открытии в регионе новых школ обязательно предусматривать создание в них агроклассов с соответствующим сельскохозяйственным... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T00:09

2024-10-11T00:09

2024-10-11T00:09

республика дагестан

экономика

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МАХАЧКАЛА, 11 окт - РИА Новости. Руководство Дагестана планирует при открытии в регионе новых школ обязательно предусматривать создание в них агроклассов с соответствующим сельскохозяйственным оборудованием для практики, сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, комментируя итоги пленарного заседания Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень". "На пленарном заседании говорили о том, что в нашей стране дефицит ветеринаров, агрономов, механизаторов. В советские годы существовали ученические производственные бригады в каждой сельской школе. В Республике Дагестан в настоящее время реализуется проект агроклассов - такие проекты у нас реализуются в Южном и Центральном Дагестане. При открытии новых школ мы планируем обязательно предусматривать, чтобы там был и агрокласс, где имеется соответствующее сельскохозяйственное оборудование для практики", - приводит слова Абдулмуслимова пресс-служба правительства республики. По словам премьера, в настоящее время основным приоритетом в региональной аграрной политике является максимальное использование местного потенциала. Определены основные "точки роста" в аграрном секторе, которым уделяется приоритетное внимание – это виноградарство, садоводство, рисоводство, овощеводство, овцеводство. Объем производства продукции сельского хозяйства всех категорий в Дагестане за восемь месяцев этого года вырос на 1,8% к аналогичному периоду 2023 года, объем производства в денежном выражении составил 84,4 миллиарда рублей.

https://realty.ria.ru/20241007/shkoly-1976754814.html

https://ria.ru/20241010/shaman-1977407183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика