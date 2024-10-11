Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане намерены создавать агроклассы во всех новых школах - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Дагестан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Дагестан
 
00:09 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/dagestan-1977495988.html
В Дагестане намерены создавать агроклассы во всех новых школах
В Дагестане намерены создавать агроклассы во всех новых школах - РИА Новости, 11.10.2024
В Дагестане намерены создавать агроклассы во всех новых школах
Руководство Дагестана планирует при открытии в регионе новых школ обязательно предусматривать создание в них агроклассов с соответствующим сельскохозяйственным... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T00:09
2024-10-11T00:09
республика дагестан
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_0:75:3211:1881_1920x0_80_0_0_9bc76c8f3c3160461465b20fe00a8673.jpg
МАХАЧКАЛА, 11 окт - РИА Новости. Руководство Дагестана планирует при открытии в регионе новых школ обязательно предусматривать создание в них агроклассов с соответствующим сельскохозяйственным оборудованием для практики, сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, комментируя итоги пленарного заседания Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень". "На пленарном заседании говорили о том, что в нашей стране дефицит ветеринаров, агрономов, механизаторов. В советские годы существовали ученические производственные бригады в каждой сельской школе. В Республике Дагестан в настоящее время реализуется проект агроклассов - такие проекты у нас реализуются в Южном и Центральном Дагестане. При открытии новых школ мы планируем обязательно предусматривать, чтобы там был и агрокласс, где имеется соответствующее сельскохозяйственное оборудование для практики", - приводит слова Абдулмуслимова пресс-служба правительства республики. По словам премьера, в настоящее время основным приоритетом в региональной аграрной политике является максимальное использование местного потенциала. Определены основные "точки роста" в аграрном секторе, которым уделяется приоритетное внимание – это виноградарство, садоводство, рисоводство, овощеводство, овцеводство. Объем производства продукции сельского хозяйства всех категорий в Дагестане за восемь месяцев этого года вырос на 1,8% к аналогичному периоду 2023 года, объем производства в денежном выражении составил 84,4 миллиарда рублей.
https://realty.ria.ru/20241007/shkoly-1976754814.html
https://ria.ru/20241010/shaman-1977407183.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_9ebd1113ad9c9f825f0fa0b1b160f524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Республика Дагестан, Экономика
В Дагестане намерены создавать агроклассы во всех новых школах

В Дагестане планируют при открытии в новых школ создавать в них агроклассы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Дербент со смотровой площадки
Вид на Дербент со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Дербент со смотровой площадки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 11 окт - РИА Новости. Руководство Дагестана планирует при открытии в регионе новых школ обязательно предусматривать создание в них агроклассов с соответствующим сельскохозяйственным оборудованием для практики, сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, комментируя итоги пленарного заседания Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень".
"На пленарном заседании говорили о том, что в нашей стране дефицит ветеринаров, агрономов, механизаторов. В советские годы существовали ученические производственные бригады в каждой сельской школе. В Республике Дагестан в настоящее время реализуется проект агроклассов - такие проекты у нас реализуются в Южном и Центральном Дагестане. При открытии новых школ мы планируем обязательно предусматривать, чтобы там был и агрокласс, где имеется соответствующее сельскохозяйственное оборудование для практики", - приводит слова Абдулмуслимова пресс-служба правительства республики.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В России планируется обновить требования к строительству школ
7 октября, 12:46
По словам премьера, в настоящее время основным приоритетом в региональной аграрной политике является максимальное использование местного потенциала. Определены основные "точки роста" в аграрном секторе, которым уделяется приоритетное внимание – это виноградарство, садоводство, рисоводство, овощеводство, овцеводство.
Объем производства продукции сельского хозяйства всех категорий в Дагестане за восемь месяцев этого года вырос на 1,8% к аналогичному периоду 2023 года, объем производства в денежном выражении составил 84,4 миллиарда рублей.
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Школьники в Чите будут изучать творчество певца Shaman
Вчера, 15:25
 
Республика ДагестанЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала