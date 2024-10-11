Президент Ирана надеется на подписание договора о партнерстве с Россией
Президент Ирана заявил о планах подписать договор с РФ на саммите БРИКС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Ашхабаде
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ТЕГЕРАН, 11 окт - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития" в Туркмении выразил надежду, что договор о стратегическом партнерстве между Ираном и РФ будет подписан во время его пребывания на саммите БРИКС в Казани, сообщает пресс-служба иранского президента.
"Выразив надежду на ускорение подписания договора о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией, президент подчеркнул (необходимость - ред.) развития... сотрудничества и выразил надежду на финализацию этого договора в ходе (своего - ред.) участия в саммите БРИКС в России", - приводит слова иранского президента его официальный сайт.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.