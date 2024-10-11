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Президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС

Президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС - РИА Новости, 11.10.2024

Президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани, но направит на него специального посланника, заявила глава МИД... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T11:47

2024-10-11T11:47

2024-10-11T12:45

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ДЖАКАРТА, 11 окт - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани, но направит на него специального посланника, заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.Саммит БРИКС пройдёт в Казани 22-24 октября.По словам Марсуди, Прабово не сможет посетить саммит "из-за несовпадающих графиков"."Планируется, что президент Субианто направит специального посланника для участия в саммите БРИКС", - отметила министр иностранных дел Индонезии, выступая с заявлением на саммите АСЕАН в пятницу. Трансляцию выступления вёл МИД Индонезии.По её словам, будущий президент Индонезии был приглашён на 16-й саммит БРИКС, но новое правительство страны будет приведено к присяге только 20 октября, что делает поездку в Казань затруднительной.Дипломат добавила, что Индонезия также получила приглашение присоединиться к блоку. Однако страна продолжает оценивать экономические перспективы от членства в альянс."БРИКС — это организация, созданная для экономических целей. Поэтому мы попытаемся сначала просчитать экономический аспект, чтобы понять, стоят ли выгоды того, чтобы принять решение о присоединении к БРИКС", — пояснила Марсуди.По данным индонезийского агентства ANTARA, генеральный директор по сотрудничеству АСЕАН в МИД Индонезии Сидхарто Сурьодипуро также подтвердил, что "Индонезия все ещё изучает возможность присоединения к БРИКС".

https://ria.ru/20241010/briks-1977409420.html

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в мире, ретно марсуди, индонезия, казань, прабово субианто, брикс, саммит брикс