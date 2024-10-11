Рейтинг@Mail.ru
Президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 11.10.2024 (обновлено: 12:45 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/briks-1977554585.html
Президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС
Президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС - РИА Новости, 11.10.2024
Президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани, но направит на него специального посланника, заявила глава МИД... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:47
2024-10-11T12:45
в мире
ретно марсуди
индонезия
казань
прабово субианто
брикс
саммит брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977571245_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8050548ddf87f5dd5d2540c7b52caf81.jpg
ДЖАКАРТА, 11 окт - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани, но направит на него специального посланника, заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.Саммит БРИКС пройдёт в Казани 22-24 октября.По словам Марсуди, Прабово не сможет посетить саммит "из-за несовпадающих графиков"."Планируется, что президент Субианто направит специального посланника для участия в саммите БРИКС", - отметила министр иностранных дел Индонезии, выступая с заявлением на саммите АСЕАН в пятницу. Трансляцию выступления вёл МИД Индонезии.По её словам, будущий президент Индонезии был приглашён на 16-й саммит БРИКС, но новое правительство страны будет приведено к присяге только 20 октября, что делает поездку в Казань затруднительной.Дипломат добавила, что Индонезия также получила приглашение присоединиться к блоку. Однако страна продолжает оценивать экономические перспективы от членства в альянс."БРИКС — это организация, созданная для экономических целей. Поэтому мы попытаемся сначала просчитать экономический аспект, чтобы понять, стоят ли выгоды того, чтобы принять решение о присоединении к БРИКС", — пояснила Марсуди.По данным индонезийского агентства ANTARA, генеральный директор по сотрудничеству АСЕАН в МИД Индонезии Сидхарто Сурьодипуро также подтвердил, что "Индонезия все ещё изучает возможность присоединения к БРИКС".
https://ria.ru/20241010/briks-1977409420.html
https://ria.ru/20241010/briks-1977404071.html
https://ria.ru/20241011/briks-1977523325.html
индонезия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977571245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_1fac677f870b75140d3d93971ea7d958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ретно марсуди, индонезия, казань, прабово субианто, брикс, саммит брикс
В мире, Ретно Марсуди, Индонезия, Казань, Прабово Субианто, БРИКС, Саммит БРИКС
Президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС

Президент Индонезии не сможет посетить саммит БРИКС и направит туда посланника

© AP Photo / Achmad IbrahimПрабово Субианто
Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Прабово Субианто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 11 окт - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани, но направит на него специального посланника, заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.
Саммит БРИКС пройдёт в Казани 22-24 октября.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Пушков назвал страны БРИКС новыми центрами экономической мощи
10 октября, 15:35
По словам Марсуди, Прабово не сможет посетить саммит "из-за несовпадающих графиков".
"Планируется, что президент Субианто направит специального посланника для участия в саммите БРИКС", - отметила министр иностранных дел Индонезии, выступая с заявлением на саммите АСЕАН в пятницу. Трансляцию выступления вёл МИД Индонезии.
По её словам, будущий президент Индонезии был приглашён на 16-й саммит БРИКС, но новое правительство страны будет приведено к присяге только 20 октября, что делает поездку в Казань затруднительной.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Лидеры БРИКС примут совместную декларацию по итогам саммита в Казани
10 октября, 15:11
Дипломат добавила, что Индонезия также получила приглашение присоединиться к блоку. Однако страна продолжает оценивать экономические перспективы от членства в альянс.
"БРИКС — это организация, созданная для экономических целей. Поэтому мы попытаемся сначала просчитать экономический аспект, чтобы понять, стоят ли выгоды того, чтобы принять решение о присоединении к БРИКС", — пояснила Марсуди.
По данным индонезийского агентства ANTARA, генеральный директор по сотрудничеству АСЕАН в МИД Индонезии Сидхарто Сурьодипуро также подтвердил, что "Индонезия все ещё изучает возможность присоединения к БРИКС".
БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Некоторые страны АСЕАН приняли приглашение для участия в саммите БРИКС
Вчера, 09:48
 
В миреРетно МарсудиИндонезияКазаньПрабово СубиантоБРИКССаммит БРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала