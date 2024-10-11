https://ria.ru/20241011/briks-1977523325.html

Некоторые страны АСЕАН приняли приглашение для участия в саммите БРИКС

Некоторые страны АСЕАН приняли приглашение для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 11.10.2024

Некоторые страны АСЕАН приняли приглашение для участия в саммите БРИКС

Ряд стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли приглашение для участия в саммите БРИКС в Казани, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:48

2024-10-11T09:48

2024-10-11T09:48

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россия

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сергей лавров

брикс

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ВЬЕНТЬЯН, 11 окт - РИА Новости. Ряд стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли приглашение для участия в саммите БРИКС в Казани, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Целый ряд стран АСЕАН были приглашены для участия в саммите (БРИКС - ред.) и эти приглашения приняты", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите. Он отметил, что российская сторонам приветствовала интерес отдельных стран АСЕАН к сближению с БРИКС. "Это объединение выступает сегодня одной из несущих опор многополярного мироустройства и предстоящий саммит БРИКС в Казани будет, конечно же, международным событием мирового значения", - подчеркнул министр. Лавров указал, что у Москвы нет сомнений в том, что подходы, которые разрабатываются в рамках БРИКС по различным вопросам повестки дня, могут быть интересны и участникам Восточноазиатского саммита и в особенности странам-членам АСЕАН.

https://ria.ru/20241011/putin-1977517565.html

https://ria.ru/20240912/si_tszinpin--1972273931.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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