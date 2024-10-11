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Некоторые страны АСЕАН приняли приглашение для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 11.10.2024
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09:48 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/briks-1977523325.html
Некоторые страны АСЕАН приняли приглашение для участия в саммите БРИКС
Некоторые страны АСЕАН приняли приглашение для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 11.10.2024
Некоторые страны АСЕАН приняли приглашение для участия в саммите БРИКС
Ряд стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли приглашение для участия в саммите БРИКС в Казани, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:48
2024-10-11T09:48
в мире
казань
россия
москва
сергей лавров
брикс
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ВЬЕНТЬЯН, 11 окт - РИА Новости. Ряд стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли приглашение для участия в саммите БРИКС в Казани, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Целый ряд стран АСЕАН были приглашены для участия в саммите (БРИКС - ред.) и эти приглашения приняты", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите. Он отметил, что российская сторонам приветствовала интерес отдельных стран АСЕАН к сближению с БРИКС. "Это объединение выступает сегодня одной из несущих опор многополярного мироустройства и предстоящий саммит БРИКС в Казани будет, конечно же, международным событием мирового значения", - подчеркнул министр. Лавров указал, что у Москвы нет сомнений в том, что подходы, которые разрабатываются в рамках БРИКС по различным вопросам повестки дня, могут быть интересны и участникам Восточноазиатского саммита и в особенности странам-членам АСЕАН.
https://ria.ru/20241011/putin-1977517565.html
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в мире, казань, россия, москва, сергей лавров, брикс, саммит брикс
В мире, Казань, Россия, Москва, Сергей Лавров, БРИКС, Саммит БРИКС
Некоторые страны АСЕАН приняли приглашение для участия в саммите БРИКС

Лавров: некоторые страны АСЕАН приняли приглашение для участия в саммите БРИКС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВЬЕНТЬЯН, 11 окт - РИА Новости. Ряд стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли приглашение для участия в саммите БРИКС в Казани, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Целый ряд стран АСЕАН были приглашены для участия в саммите (БРИКС - ред.) и эти приглашения приняты", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите.
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Он отметил, что российская сторонам приветствовала интерес отдельных стран АСЕАН к сближению с БРИКС.
"Это объединение выступает сегодня одной из несущих опор многополярного мироустройства и предстоящий саммит БРИКС в Казани будет, конечно же, международным событием мирового значения", - подчеркнул министр.
Лавров указал, что у Москвы нет сомнений в том, что подходы, которые разрабатываются в рамках БРИКС по различным вопросам повестки дня, могут быть интересны и участникам Восточноазиатского саммита и в особенности странам-членам АСЕАН.
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