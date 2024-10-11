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Эксперт рассказал, какую проблему может вызвать расширение состава БРИКС - РИА Новости, 11.10.2024
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03:36 11.10.2024 (обновлено: 08:43 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/briks-1977502487.html
Эксперт рассказал, какую проблему может вызвать расширение состава БРИКС
Эксперт рассказал, какую проблему может вызвать расширение состава БРИКС - РИА Новости, 11.10.2024
Эксперт рассказал, какую проблему может вызвать расширение состава БРИКС
Создание независимой системы платежей между участниками БРИКС возможно, но расширение состава стран-участниц объединения и политические сложности могут... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T03:36
2024-10-11T08:43
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россия
экономика
брикс
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Создание независимой системы платежей между участниками БРИКС возможно, но расширение состава стран-участниц объединения и политические сложности могут замедлить этот процесс, сообщил РИА Новости заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ Тимофей Воронин. "Создание независимой системы платежей между странами-членами БРИКС возможно, однако требует определенного количества времени и консолидации усилий участников объединения", - считает Воронин. Эксперт отмечает, что риском для данной системы является неожиданный отказ определенной страны или нескольких участвовать в создании и реализации такой системы. В качестве примера Воронин приводит отказ Аргентины от вхождения в состав БРИКС после смены власти. "Расширение состава стран-участниц БРИКС может усложнить создание единой платежной системы и ее будущее функционирование", - также добавил он. Эксперт выделил три основных момента, которые важно учитывать при создании единой платежной системы. По его словам, странам необходимо внести изменения в законодательство, выработать единый подход к работе и заняться увеличением доли национальных валют в расчетах. При этом, подчеркивает Воронин, нельзя забывать о санкционных рисках: Запад не заинтересован в стабильных трансграничных расчетах между Россией и ее партнерами, поэтому сложности могут быть и после запуска такой системы. "Создание единой независимой системы сыграет значительную роль в обходе санкций, но необходимо помнить про широкий инструментарий экономического воздействия западных стран на развивающиеся государства, входящие в состав БРИКС", - предостерегает эксперт.
https://ria.ru/20241010/briks-1977462662.html
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аргентина, россия, экономика, брикс, саммит брикс
Аргентина, Россия, Экономика, БРИКС, Саммит БРИКС
Эксперт рассказал, какую проблему может вызвать расширение состава БРИКС

Эксперт Воронин: расширение БРИКС угрожает созданию единой платежной системы

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран - участниц БРИКС
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Создание независимой системы платежей между участниками БРИКС возможно, но расширение состава стран-участниц объединения и политические сложности могут замедлить этот процесс, сообщил РИА Новости заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ Тимофей Воронин.
«
"Создание независимой системы платежей между странами-членами БРИКС возможно, однако требует определенного количества времени и консолидации усилий участников объединения", - считает Воронин.
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Эксперт отмечает, что риском для данной системы является неожиданный отказ определенной страны или нескольких участвовать в создании и реализации такой системы. В качестве примера Воронин приводит отказ Аргентины от вхождения в состав БРИКС после смены власти.
"Расширение состава стран-участниц БРИКС может усложнить создание единой платежной системы и ее будущее функционирование", - также добавил он.
Эксперт выделил три основных момента, которые важно учитывать при создании единой платежной системы. По его словам, странам необходимо внести изменения в законодательство, выработать единый подход к работе и заняться увеличением доли национальных валют в расчетах.
При этом, подчеркивает Воронин, нельзя забывать о санкционных рисках: Запад не заинтересован в стабильных трансграничных расчетах между Россией и ее партнерами, поэтому сложности могут быть и после запуска такой системы.
"Создание единой независимой системы сыграет значительную роль в обходе санкций, но необходимо помнить про широкий инструментарий экономического воздействия западных стран на развивающиеся государства, входящие в состав БРИКС", - предостерегает эксперт.
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АргентинаРоссияЭкономикаБРИКССаммит БРИКС
 
 
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