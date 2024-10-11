https://ria.ru/20241011/brechalov-1977653051.html

Бречалов: память участников СВО увековечили в книге "Герои Удмуртии

Бречалов: память участников СВО увековечили в книге "Герои Удмуртии - РИА Новости, 11.10.2024

Бречалов: память участников СВО увековечили в книге "Герои Удмуртии

Только увековечивая память наших земляков, мы сохраним историю народа нашей республики и страны, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на презентации книги... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:30

2024-10-11T17:30

2024-10-11T17:30

удмуртская республика

ижевск

балезино

лисичанск

александр бречалов

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УФА, 11 окт - РИА Новости. Только увековечивая память наших земляков, мы сохраним историю народа нашей республики и страны, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на презентации книги об участниках спецоперации "Герои Удмуртии". По данным пресс-службы руководителя республики, в Доме Дружбы народов в Ижевске состоялась презентация книги "Герои Удмуртии". В мероприятии приняли участие более 200 родственников погибших бойцов и вся команда проекта. Их поприветствовал глава республики Александр Бречалов. "Сегодня наши бойцы достойно участвуют в специальной военной операции, показывая примеры настоящей воинской доблести. Увы, не все из них возвращаются. Но пока мы храним память и чтим их подвиги – они живы и остаются среди нас. Это возможно именно благодаря вам и вашим инициативам. Вышел в свет результат трудов огромной команды: авторов, редакторов, издателей, родственников бойцов – всех тех, кто собрались в этом зале", – сказал глава региона. Инициатором создания книги стала Светлана Матвеева, мама погибшего в 2022 году гвардии капитана Вячеслава Матвеева. Женщина поделилась, что идея пришла к ней, когда она стояла у яблони, посаженной сыном на участке, на котором он хотел построить свой дом. В предисловии к сборнику Светлана Матвеева пишет: "Я считаю, что каждая семья, близкие, родные и друзья – все, кто был знаком с защитниками Родины, – должны увековечить память о наших героях-земляках. Это важно для подрастающего поколения, для тех молодых ребят, которые встанут в строй и займут места погибших", информирует пресс-служба. Бречалов в своем Telegram-канале рассказал, что проект включает в себя воспоминания родных, друзей, учителей и сослуживцев о детстве, юности, семейной жизни, службе и подвиге 90 героев Удмуртии. "Первый экземпляр книги вручили сослуживцам Вячеслава Матвеева - бойцам 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады. Они на передовой с самых первых дней спецоперации. Издание вышло тиражом в 1500 экземпляров. Их отправим в школы и библиотеки - важно, чтобы ребята знали историю нашей страны и ее героев",- написал он. В пресс-службе рассказали, что на презентации о своем сыне Сергее, погибшем в зоне спецоперации, рассказал Роман Лекомцев из Балезино. О рядовом также есть глава в сборнике. "Сережа родился 9 февраля 2001 года. Хорошо учился, занимался волейболом, достиг больших успехов в спорте – выступал в составе сборной Удмуртии на всероссийских соревнованиях по волейболу. В 2021 году был призван в армию, попал в Казанское танковое училище. Когда началась спецоперация, принял решение защищать Родину. Освобождал Лисичанск. Погиб в боях летом 2022 года. Книга эта очень важна, это память о наших героях, защитниках нашей страны для подрастающего поколения. Спасибо большое организаторам проекта за неоценимый вклад в сохранение истории Удмуртии. Это важно для нас, родителей", – приводятся слова Лекомцева. Региональные власти отметили, что увековечиванию памяти погибших участников СВО огромное внимание уделяет президент России Владимир Путин. В Удмуртии тоже ведется работа в этом направлении. Например, Светлане Матвеевой принадлежит идея еще одного большого проекта – это Аллея Славы в Ленинском районе Ижевска. Первый камень уже заложили. Благоустройство запланировано в следующем году. Еще один важный проект – сборник стихов о бойцах "И будут бить святые родники". Матери, потерявшие сыновей на спецоперации, обращались к главе республики за помощью в издании сборника. В феврале 2024 года состоялась его презентация. "У нас действительно крепкий костяк жен и матерей, родственников, друзей погибших военнослужащих и просто неравнодушных людей, которые занимаются увековечиванием памяти тех, кто пал за наше будущее. Стараюсь всегда быть на связи для них. Вместе решаем проблемы, реализуем инициативы для того, чтобы наша молодежь знала своих героев, гордилась и была достойна их подвига. Благодарю всех за эту работу. Отдельное спасибо за книгу "Герои Удмуртии". Это большое, общее и очень важное дело. Только увековечивая память наших земляков, мы сохраним историю народа нашей республики и страны", - заключил Александр Бречалов.

https://ria.ru/20240925/udmurtiya-1974660349.html

https://ria.ru/20240922/udmurtiya-1974067838.html

ижевск

балезино

лисичанск

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Артем Смирнов

ижевск, балезино, лисичанск, александр бречалов