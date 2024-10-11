https://ria.ru/20241011/bild-1977637495.html

"На Петербург". В Польше предложили безумный план против России

"На Петербург". В Польше предложили безумный план против России - РИА Новости, 11.10.2024

"На Петербург". В Польше предложили безумный план против России

В случае конфликта с Россией Польша нападет на Санкт-Петербург, заявил бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак, чьи слова приводит... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:31

2024-10-11T16:31

2024-10-11T17:30

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В случае конфликта с Россией Польша нападет на Санкт-Петербург, заявил бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак, чьи слова приводит Telegram-канал "Bild на русском"*."Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург", — цитируют его слова в публикации.Анджейчак также заявил, Польша закупает 800 ракет с дальностью до 900 километров, которые будут использованы в случае возможной войны с Россией.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.* Издание, признанное иноагентом в России

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