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СМИ: Израиль использовал американские боекомплекты при ударе по Бейруту - РИА Новости, 11.10.2024
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22:00 11.10.2024 (обновлено: 23:06 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/beyrut-1977688511.html
СМИ: Израиль использовал американские боекомплекты при ударе по Бейруту
СМИ: Израиль использовал американские боекомплекты при ударе по Бейруту - РИА Новости, 11.10.2024
СМИ: Израиль использовал американские боекомплекты при ударе по Бейруту
Израиль использовал боекомплекты JDAM американского производства при ударе по Бейруту в четверг, сообщило издание The Guardian со ссылкой на проведенный анализ... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:00
2024-10-11T23:06
в мире
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бейрут
ливан
human rights watch
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Израиль использовал боекомплекты JDAM американского производства при ударе по Бейруту в четверг, сообщило издание The Guardian со ссылкой на проведенный анализ обнаруженных осколков.&quot;The Guardian в пятницу днем обнаружило остатки американского боеприпаса прямого поражения (JDAM) в обломках рухнувшего жилого дома&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что обломки проверил отдел по кризисам, конфликтам и вооружениям организации Human Rights Watch, а также бывший американский военный специалист по взрывотехнике. &quot;Расположение болтов, их положение и форма обломка соответствуют хвостовому стабилизатору американского комплекта наведения JDAM для сбрасываемых с воздуха боеприпасов серии MK80&quot;, — заявил изданию Ричард Вейр, старший научный сотрудник отдела кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch.По его словам, применение такого оружия в густонаселенных районах подвергает мирное население серьезному риску. The Guardian называет это удар самым смертоносным из атак на Бейрут с момента начала боевых действий между движением "Хезболла" и Израилем год назад.В четверг вечером израильская авиация нанесла удары по Рас ан-Набаа — одному из центральных районов ливанской столицы. По данным Центра экстренных ситуаций Минздрава Ливана, 22 мирных жителя погибли, 117 получили ранения.
https://ria.ru/20241010/beyrut-1977483988.html
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в мире, израиль, бейрут, ливан, human rights watch, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Human Rights Watch, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: Израиль использовал американские боекомплекты при ударе по Бейруту

Guardian: при ударе по Бейруту Израиль использовал боекомплекты JDAM из США

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jessi MonteКомплекты наведения и управления JDAM, готовые к установке на авиабомбы GBU-54
Комплекты наведения и управления JDAM, готовые к установке на авиабомбы GBU-54 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jessi Monte
Комплекты наведения и управления JDAM, готовые к установке на авиабомбы GBU-54. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Израиль использовал боекомплекты JDAM американского производства при ударе по Бейруту в четверг, сообщило издание The Guardian со ссылкой на проведенный анализ обнаруженных осколков.
«

"The Guardian в пятницу днем обнаружило остатки американского боеприпаса прямого поражения (JDAM) в обломках рухнувшего жилого дома", — говорится в публикации.

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Отмечается, что обломки проверил отдел по кризисам, конфликтам и вооружениям организации Human Rights Watch, а также бывший американский военный специалист по взрывотехнике.
«

"Расположение болтов, их положение и форма обломка соответствуют хвостовому стабилизатору американского комплекта наведения JDAM для сбрасываемых с воздуха боеприпасов серии MK80", — заявил изданию Ричард Вейр, старший научный сотрудник отдела кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch.

По его словам, применение такого оружия в густонаселенных районах подвергает мирное население серьезному риску. The Guardian называет это удар самым смертоносным из атак на Бейрут с момента начала боевых действий между движением "Хезболла" и Израилем год назад.
В четверг вечером израильская авиация нанесла удары по Рас ан-Набаа — одному из центральных районов ливанской столицы. По данным Центра экстренных ситуаций Минздрава Ливана, 22 мирных жителя погибли, 117 получили ранения.
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В миреИзраильБейрутЛиванHuman Rights WatchХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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