https://ria.ru/20241011/beyrut-1977688511.html

СМИ: Израиль использовал американские боекомплекты при ударе по Бейруту

СМИ: Израиль использовал американские боекомплекты при ударе по Бейруту - РИА Новости, 11.10.2024

СМИ: Израиль использовал американские боекомплекты при ударе по Бейруту

Израиль использовал боекомплекты JDAM американского производства при ударе по Бейруту в четверг, сообщило издание The Guardian со ссылкой на проведенный анализ... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T22:00

2024-10-11T22:00

2024-10-11T23:06

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human rights watch

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Израиль использовал боекомплекты JDAM американского производства при ударе по Бейруту в четверг, сообщило издание The Guardian со ссылкой на проведенный анализ обнаруженных осколков."The Guardian в пятницу днем обнаружило остатки американского боеприпаса прямого поражения (JDAM) в обломках рухнувшего жилого дома", — говорится в публикации.Отмечается, что обломки проверил отдел по кризисам, конфликтам и вооружениям организации Human Rights Watch, а также бывший американский военный специалист по взрывотехнике. "Расположение болтов, их положение и форма обломка соответствуют хвостовому стабилизатору американского комплекта наведения JDAM для сбрасываемых с воздуха боеприпасов серии MK80", — заявил изданию Ричард Вейр, старший научный сотрудник отдела кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch.По его словам, применение такого оружия в густонаселенных районах подвергает мирное население серьезному риску. The Guardian называет это удар самым смертоносным из атак на Бейрут с момента начала боевых действий между движением "Хезболла" и Израилем год назад.В четверг вечером израильская авиация нанесла удары по Рас ан-Набаа — одному из центральных районов ливанской столицы. По данным Центра экстренных ситуаций Минздрава Ливана, 22 мирных жителя погибли, 117 получили ранения.

https://ria.ru/20241010/beyrut-1977483988.html

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в мире, израиль, бейрут, ливан, human rights watch, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024