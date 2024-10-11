СМИ: Израиль использовал американские боекомплекты при ударе по Бейруту
Guardian: при ударе по Бейруту Израиль использовал боекомплекты JDAM из США
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jessi MonteКомплекты наведения и управления JDAM, готовые к установке на авиабомбы GBU-54
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jessi Monte
Комплекты наведения и управления JDAM, готовые к установке на авиабомбы GBU-54. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Израиль использовал боекомплекты JDAM американского производства при ударе по Бейруту в четверг, сообщило издание The Guardian со ссылкой на проведенный анализ обнаруженных осколков.
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"The Guardian в пятницу днем обнаружило остатки американского боеприпаса прямого поражения (JDAM) в обломках рухнувшего жилого дома", — говорится в публикации.
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Отмечается, что обломки проверил отдел по кризисам, конфликтам и вооружениям организации Human Rights Watch, а также бывший американский военный специалист по взрывотехнике.
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"Расположение болтов, их положение и форма обломка соответствуют хвостовому стабилизатору американского комплекта наведения JDAM для сбрасываемых с воздуха боеприпасов серии MK80", — заявил изданию Ричард Вейр, старший научный сотрудник отдела кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch.
По его словам, применение такого оружия в густонаселенных районах подвергает мирное население серьезному риску. The Guardian называет это удар самым смертоносным из атак на Бейрут с момента начала боевых действий между движением "Хезболла" и Израилем год назад.
В четверг вечером израильская авиация нанесла удары по Рас ан-Набаа — одному из центральных районов ливанской столицы. По данным Центра экстренных ситуаций Минздрава Ливана, 22 мирных жителя погибли, 117 получили ранения.
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