https://ria.ru/20241011/bespilotnik-1977693611.html
В Курской области уничтожили еще один украинский беспилотник
В Курской области уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 11.10.2024
В Курской области уничтожили еще один украинский беспилотник
Еще один беспилотник ВСУ уничтожен в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T23:16
2024-10-11T23:16
2024-10-11T23:21
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Еще один беспилотник ВСУ уничтожен в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов."Еще один БПЛА самолетного типа сегодня вечером уничтожен в Курской области. Благодарю наших защитников", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области уничтожили еще один украинский беспилотник
Смирнов: над территорией Курской области уничтожили еще один украинский дрон