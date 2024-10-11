https://ria.ru/20241011/bespilotnik-1977693611.html

В Курской области уничтожили еще один украинский беспилотник

В Курской области уничтожили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 11.10.2024

В Курской области уничтожили еще один украинский беспилотник

Еще один беспилотник ВСУ уничтожен в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T23:16

2024-10-11T23:16

2024-10-11T23:21

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Еще один беспилотник ВСУ уничтожен в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов."Еще один БПЛА самолетного типа сегодня вечером уничтожен в Курской области. Благодарю наших защитников", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

курская область

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик)