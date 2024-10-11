https://ria.ru/20241011/bespilotnik-1977669921.html
Над Курской областью сбили еще один беспилотник ВСУ
Над Курской областью сбили еще один беспилотник ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024
Над Курской областью сбили еще один беспилотник ВСУ
Дежурные средства ПВО около 17.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:34
2024-10-11T18:34
2024-10-11T18:39
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 17.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Одиннадцатого октября около 17.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу министерство сообщало об уничтожении шести украинских дронов над регионом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Над Курской областью сбили еще один беспилотник ВСУ
Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Курской области