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Над Курской и Белгородской областями уничтожили четыре дрона ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 11.10.2024 (обновлено: 15:56 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/bespilotnik-1977628165.html
Над Курской и Белгородской областями уничтожили четыре дрона ВСУ
Над Курской и Белгородской областями уничтожили четыре дрона ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024
Над Курской и Белгородской областями уничтожили четыре дрона ВСУ
Дежурные средства ПВО около 14.15 мск в пятницу уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и один над Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:51
2024-10-11T15:56
специальная военная операция на украине
курская область
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 14.15 мск в пятницу уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и один над Курской областями, сообщило Минобороны РФ."Одиннадцатого октября около 14.15 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу министерство сообщало об уничтожении шести украинских дронов над Белгородской и пяти - над Курской областями.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
белгородская область
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курская область, белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Курской и Белгородской областями уничтожили четыре дрона ВСУ

Минобороны: силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 14.15 мск в пятницу уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и один над Курской областями, сообщило Минобороны РФ.
«
"Одиннадцатого октября около 14.15 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу министерство сообщало об уничтожении шести украинских дронов над Белгородской и пяти - над Курской областями.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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