https://ria.ru/20241011/bespilotnik-1977628165.html
Над Курской и Белгородской областями уничтожили четыре дрона ВСУ
Над Курской и Белгородской областями уничтожили четыре дрона ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024
Над Курской и Белгородской областями уничтожили четыре дрона ВСУ
Дежурные средства ПВО около 14.15 мск в пятницу уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и один над Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:51
2024-10-11T15:51
2024-10-11T15:56
специальная военная операция на украине
курская область
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 14.15 мск в пятницу уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и один над Курской областями, сообщило Минобороны РФ."Одиннадцатого октября около 14.15 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу министерство сообщало об уничтожении шести украинских дронов над Белгородской и пяти - над Курской областями.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Над Курской и Белгородской областями уничтожили четыре дрона ВСУ
Минобороны: силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями