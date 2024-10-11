https://ria.ru/20241011/bespilotnik-1977628165.html

Над Курской и Белгородской областями уничтожили четыре дрона ВСУ

Над Курской и Белгородской областями уничтожили четыре дрона ВСУ - РИА Новости, 11.10.2024

Над Курской и Белгородской областями уничтожили четыре дрона ВСУ

Дежурные средства ПВО около 14.15 мск в пятницу уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и один над Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:51

2024-10-11T15:51

2024-10-11T15:56

специальная военная операция на украине

курская область

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 14.15 мск в пятницу уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и один над Курской областями, сообщило Минобороны РФ."Одиннадцатого октября около 14.15 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу министерство сообщало об уничтожении шести украинских дронов над Белгородской и пяти - над Курской областями.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

белгородская область

россия

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Наталья Макарова

курская область, белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины