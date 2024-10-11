https://ria.ru/20241011/bespilotnik-1977597692.html
ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области
ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области - РИА Новости, 11.10.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области
Дежурные средства ПВО около 12.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:21
2024-10-11T14:21
2024-10-11T14:46
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 12.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Одиннадцатого октября около 12.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу министерство сообщало об уничтожении пяти украинских дронов над регионом.
https://ria.ru/20241011/rakety-1977587762.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области
ПВО днем сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 12.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Одиннадцатого октября около 12.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу министерство сообщало об уничтожении пяти украинских дронов над регионом.