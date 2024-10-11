https://ria.ru/20241011/bespilotnik-1977597692.html

ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области

ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области - РИА Новости, 11.10.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области

Дежурные средства ПВО около 12.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:21

2024-10-11T14:21

2024-10-11T14:46

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 12.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Одиннадцатого октября около 12.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу министерство сообщало об уничтожении пяти украинских дронов над регионом.

https://ria.ru/20241011/rakety-1977587762.html

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Дарья Буймова

белгородская область, россия, безопасность