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Белоусов проинспектировал работу нового Центра "Рубикон"
Белоусов проинспектировал работу нового Центра "Рубикон" - РИА Новости, 11.10.2024
Белоусов проинспектировал работу нового Центра "Рубикон"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Центру перспективных беспилотных технологий "Рубикон" сформировать и укомплектовать еще пять отрядов для каждой из... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:05
2024-10-11T11:05
2024-10-11T11:16
безопасность
технологии
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Центру перспективных беспилотных технологий "Рубикон" сформировать и укомплектовать еще пять отрядов для каждой из группировок войск в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ. Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ. "Белоусов провел на площадке совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ и дальнейшему развитию самого центра "Рубикон". Даны поручения сформировать и укомплектовать еще пять отрядов для выполнения задач в составе каждой из группировок войск, задействованных в зоне СВО. А также обеспечить в кратчайшие сроки подготовку специалистов боевых расчетов и подразделений обеспечения", - говорится в сообщении. Кроме того, министру продемонстрировали работу операторов центра на пункте управления, представили группу аналитического отдела, которая обобщает информацию о применении систем и средств, анализирует статистику по отчетным видеоматериалам и вырабатывает предложения по повышению эффективности применения комплексов. Полученный боевой опыт применяется в подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов и других робототехнических комплексов, отметили в ведомстве. Для выполнения боевых задач штатный состав боевых отрядов центра укомплектован инженерами, техниками, специалистами связи, тылового обеспечения, военными медиками, разведывательными и аналитическими группами. Одним из ключевых направлений работы центра является подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей. Центр также разрабатывает и апробирует передовые системы робототехнических комплексов (РТК), внедряет их в войска, обучает операторов систем РТК. Военнослужащие центра исследуют влияние условий работы операторов БПЛА, в том числе FPV-дронов, и принимают участие в разработке допустимых технических характеристик оборудования для минимизации воздействия на здоровье военнослужащих.
https://ria.ru/20241011/vezdekhod-1977501348.html
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Белоусов в Центре перспективных беспилотных технологий
Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны "Рубикон", сообщили в военном ведомстве
2024-10-11T11:05
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безопасность, технологии, россия, андрей белоусов
Безопасность, Технологии, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов проинспектировал работу нового Центра "Рубикон"
Белоусов поручил "Рубикону" сформировать пять отрядов для группировок в зоне СВО
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Центру перспективных беспилотных технологий "Рубикон" сформировать и укомплектовать еще пять отрядов для каждой из группировок войск в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ.
Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ.
"Белоусов провел на площадке совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ и дальнейшему развитию самого центра "Рубикон". Даны поручения сформировать и укомплектовать еще пять отрядов для выполнения задач в составе каждой из группировок войск, задействованных в зоне СВО. А также обеспечить в кратчайшие сроки подготовку специалистов боевых расчетов и подразделений обеспечения", - говорится в сообщении.
Кроме того, министру продемонстрировали работу операторов центра на пункте управления, представили группу аналитического отдела, которая обобщает информацию о применении систем и средств, анализирует статистику по отчетным видеоматериалам и вырабатывает предложения по повышению эффективности применения комплексов. Полученный боевой опыт применяется в подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов и других робототехнических комплексов, отметили в ведомстве.
Для выполнения боевых задач штатный состав боевых отрядов центра укомплектован инженерами, техниками, специалистами связи, тылового обеспечения, военными медиками, разведывательными и аналитическими группами. Одним из ключевых направлений работы центра является подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей.
Центр также разрабатывает и апробирует передовые системы робототехнических комплексов (РТК), внедряет их в войска, обучает операторов систем РТК. Военнослужащие центра исследуют влияние условий работы операторов БПЛА, в том числе FPV-дронов, и принимают участие в разработке допустимых технических характеристик оборудования для минимизации воздействия на здоровье военнослужащих.