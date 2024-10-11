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В Бейруте работают сотрудники спецслужб и спасатели - РИА Новости, 11.10.2024
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12:42 11.10.2024 (обновлено: 15:03 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/bejrut-1977572663.html
В Бейруте работают сотрудники спецслужб и спасатели
В Бейруте работают сотрудники спецслужб и спасатели - РИА Новости, 11.10.2024
В Бейруте работают сотрудники спецслужб и спасатели
Сотрудники ливанских спецслужб и группы спасателей работают в Бейруте на месте израильских ударов по центральным районам Рас ан-Набаа и Баста, передает... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:42
2024-10-11T15:03
в мире
ливан
израиль
баста (василий вакуленко)
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 11 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотрудники ливанских спецслужб и группы спасателей работают в Бейруте на месте израильских ударов по центральным районам Рас ан-Набаа и Баста, передает корреспондент РИА Новости. В четверг вечером израильская авиация нанесла удары по Рас ан-Набаа - одному из центральных районов ливанской столицы. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, 22 мирных жителя погибли, 117 получили ранения."Под завалами еще могут оставаться тела погибших, привлекли тяжелую технику, чтобы разгрести завалы", - рассказал РИА Новости один из спасателей. Сотрудники спецслужб проводят опрос населения и не исключают, что нанести этот удар помогли люди, работающие в интересах Израиля. Район Рас ан-Набаа подвергается ударам впервые с начала эскалации ливано-израильского конфликта. В районе находятся тысячи беженцев с юга и востока Ливана. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241007/smi-1976750031.html
https://ria.ru/20241007/livan-1976798964.html
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в мире, ливан, израиль, баста (василий вакуленко), хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Баста (Василий Вакуленко), Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Бейруте работают сотрудники спецслужб и спасатели

В Бейруте на месте ударов в районах Рас ан-Набаа и Баста работают спасатели

© AP Photo / Hassan AmmarМесто израильского авиаудара в Бейруте. 11 октября 2024
Место израильского авиаудара в Бейруте. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Место израильского авиаудара в Бейруте. 11 октября 2024
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БЕЙРУТ, 11 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотрудники ливанских спецслужб и группы спасателей работают в Бейруте на месте израильских ударов по центральным районам Рас ан-Набаа и Баста, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг вечером израильская авиация нанесла удары по Рас ан-Набаа - одному из центральных районов ливанской столицы. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, 22 мирных жителя погибли, 117 получили ранения.
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"Под завалами еще могут оставаться тела погибших, привлекли тяжелую технику, чтобы разгрести завалы", - рассказал РИА Новости один из спасателей.
Сотрудники спецслужб проводят опрос населения и не исключают, что нанести этот удар помогли люди, работающие в интересах Израиля.
Район Рас ан-Набаа подвергается ударам впервые с начала эскалации ливано-израильского конфликта. В районе находятся тысячи беженцев с юга и востока Ливана.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреЛиванИзраильБаста (Василий Вакуленко)ХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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