В Бейруте работают сотрудники спецслужб и спасатели
В Бейруте на месте ударов в районах Рас ан-Набаа и Баста работают спасатели
© AP Photo / Hassan AmmarМесто израильского авиаудара в Бейруте. 11 октября 2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Место израильского авиаудара в Бейруте. 11 октября 2024
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БЕЙРУТ, 11 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотрудники ливанских спецслужб и группы спасателей работают в Бейруте на месте израильских ударов по центральным районам Рас ан-Набаа и Баста, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг вечером израильская авиация нанесла удары по Рас ан-Набаа - одному из центральных районов ливанской столицы. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, 22 мирных жителя погибли, 117 получили ранения.
"Под завалами еще могут оставаться тела погибших, привлекли тяжелую технику, чтобы разгрести завалы", - рассказал РИА Новости один из спасателей.
Сотрудники спецслужб проводят опрос населения и не исключают, что нанести этот удар помогли люди, работающие в интересах Израиля.
Район Рас ан-Набаа подвергается ударам впервые с начала эскалации ливано-израильского конфликта. В районе находятся тысячи беженцев с юга и востока Ливана.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.