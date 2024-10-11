https://ria.ru/20241011/bejrut-1977572663.html

В Бейруте работают сотрудники спецслужб и спасатели

В Бейруте работают сотрудники спецслужб и спасатели - РИА Новости, 11.10.2024

В Бейруте работают сотрудники спецслужб и спасатели

Сотрудники ливанских спецслужб и группы спасателей работают в Бейруте на месте израильских ударов по центральным районам Рас ан-Набаа и Баста, передает... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:42

2024-10-11T12:42

2024-10-11T15:03

в мире

ливан

израиль

баста (василий вакуленко)

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977573020_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_00a5f2ce1b20e6b0dac6dd40f48d81ff.jpg

БЕЙРУТ, 11 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотрудники ливанских спецслужб и группы спасателей работают в Бейруте на месте израильских ударов по центральным районам Рас ан-Набаа и Баста, передает корреспондент РИА Новости. В четверг вечером израильская авиация нанесла удары по Рас ан-Набаа - одному из центральных районов ливанской столицы. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, 22 мирных жителя погибли, 117 получили ранения."Под завалами еще могут оставаться тела погибших, привлекли тяжелую технику, чтобы разгрести завалы", - рассказал РИА Новости один из спасателей. Сотрудники спецслужб проводят опрос населения и не исключают, что нанести этот удар помогли люди, работающие в интересах Израиля. Район Рас ан-Набаа подвергается ударам впервые с начала эскалации ливано-израильского конфликта. В районе находятся тысячи беженцев с юга и востока Ливана. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241007/smi-1976750031.html

https://ria.ru/20241007/livan-1976798964.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, баста (василий вакуленко), хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024