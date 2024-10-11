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Байден заявил, что удовлетворит просьбу Трампа о военных самолетах - РИА Новости, 11.10.2024
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21:55 11.10.2024 (обновлено: 22:39 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/bajden-1977687984.html
Байден заявил, что удовлетворит просьбу Трампа о военных самолетах
Байден заявил, что удовлетворит просьбу Трампа о военных самолетах - РИА Новости, 11.10.2024
Байден заявил, что удовлетворит просьбу Трампа о военных самолетах
Президент США Джо Байден пообещал обеспечить своего предшественника и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа военными самолетами и дополнительной... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T21:55
2024-10-11T22:39
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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал обеспечить своего предшественника и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа военными самолетами и дополнительной защитой в свете якобы угроз со стороны Ирана. &quot;До тех пор пока он не просит F-15. Я поручил Пентагону предоставить ему все, о чем он просит, как если бы он был действующим президентом. Он получит все, в чем нуждается, если это подпадает под такую категорию, это нормально&quot;, — сказал он журналистам.Ранее в пятницу стало известно, что штаб Трампа запросил до конца предвыборной кампании ограничить полеты над его домами и местами проведения митингов, а для обеспечения дополнительной безопасности потребовал выделить военную авиацию и транспортные средства для его перевозки. Запросы направили из-за поступившей информации о сохраняющейся угрозе жизни политика со стороны Ирана. В сентябре штаб Трампа заявил, что американская разведка предупредила о возможных угрозах в его адрес от Ирана, а также о том, что их число в последние месяцы возросло.Сам бывший президент, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Тегеран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их впредь. Вместе с тем Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и заявил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация.Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля на Трампа совершили первое покушение. Политика ранило в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Стрелявший из штурмовой винтовки прятался на крыше производственного здания в ста метрах от сцены. Его ликвидировал снайпер Секретной службы США.Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но его задержали. На месте, где его заметили, нашли АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшен-камеру GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240925/tramp-1974721807.html
https://ria.ru/20240923/tramp-1974319895.html
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в мире, сша, иран, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, камала харрис, фбр, f-15se, ак-47
В мире, США, Иран, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, ФБР, F-15SE, АК-47
Байден заявил, что удовлетворит просьбу Трампа о военных самолетах

Байден пообещал удовлетворить просьбу Трампа о военных самолетах и бронемашинах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал обеспечить своего предшественника и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа военными самолетами и дополнительной защитой в свете якобы угроз со стороны Ирана.
«

"До тех пор пока он не просит F-15. Я поручил Пентагону предоставить ему все, о чем он просит, как если бы он был действующим президентом. Он получит все, в чем нуждается, если это подпадает под такую категорию, это нормально", — сказал он журналистам.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Трамп попросил Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы"
25 сентября, 23:06
Ранее в пятницу стало известно, что штаб Трампа запросил до конца предвыборной кампании ограничить полеты над его домами и местами проведения митингов, а для обеспечения дополнительной безопасности потребовал выделить военную авиацию и транспортные средства для его перевозки. Запросы направили из-за поступившей информации о сохраняющейся угрозе жизни политика со стороны Ирана.
В сентябре штаб Трампа заявил, что американская разведка предупредила о возможных угрозах в его адрес от Ирана, а также о том, что их число в последние месяцы возросло.
Сам бывший президент, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Тегеран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их впредь. Вместе с тем Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и заявил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация.
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Суд отказался выпустить под залог обвиняемого в покушении на Трампа
23 сентября, 21:45
Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля на Трампа совершили первое покушение. Политика ранило в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Стрелявший из штурмовой винтовки прятался на крыше производственного здания в ста метрах от сцены. Его ликвидировал снайпер Секретной службы США.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но его задержали. На месте, где его заметили, нашли АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшен-камеру GoPro. К расследованию подключилось ФБР.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Харрис назвала Иран главным противником США
8 октября, 03:06
 
В миреСШАИранПенсильванияДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисФБРF-15SEАК-47
 
 
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