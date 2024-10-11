https://ria.ru/20241011/bajden-1977687984.html

Байден заявил, что удовлетворит просьбу Трампа о военных самолетах

Байден заявил, что удовлетворит просьбу Трампа о военных самолетах - РИА Новости, 11.10.2024

Байден заявил, что удовлетворит просьбу Трампа о военных самолетах

Президент США Джо Байден пообещал обеспечить своего предшественника и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа военными самолетами и дополнительной... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T21:55

2024-10-11T21:55

2024-10-11T22:39

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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал обеспечить своего предшественника и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа военными самолетами и дополнительной защитой в свете якобы угроз со стороны Ирана. "До тех пор пока он не просит F-15. Я поручил Пентагону предоставить ему все, о чем он просит, как если бы он был действующим президентом. Он получит все, в чем нуждается, если это подпадает под такую категорию, это нормально", — сказал он журналистам.Ранее в пятницу стало известно, что штаб Трампа запросил до конца предвыборной кампании ограничить полеты над его домами и местами проведения митингов, а для обеспечения дополнительной безопасности потребовал выделить военную авиацию и транспортные средства для его перевозки. Запросы направили из-за поступившей информации о сохраняющейся угрозе жизни политика со стороны Ирана. В сентябре штаб Трампа заявил, что американская разведка предупредила о возможных угрозах в его адрес от Ирана, а также о том, что их число в последние месяцы возросло.Сам бывший президент, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Тегеран в том, что тот уже якобы предпринимал конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их впредь. Вместе с тем Трамп подчеркнул, что никакие угрозы не пугают его, и заявил, что американские военные "наблюдают и ждут", как будет развиваться ситуация.Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля на Трампа совершили первое покушение. Политика ранило в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Стрелявший из штурмовой винтовки прятался на крыше производственного здания в ста метрах от сцены. Его ликвидировал снайпер Секретной службы США.Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но его задержали. На месте, где его заметили, нашли АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшен-камеру GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.

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https://ria.ru/20240923/tramp-1974319895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, иран, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, камала харрис, фбр, f-15se, ак-47