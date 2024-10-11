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Байден посетит пострадавшую от урагана Флориду - РИА Новости, 11.10.2024
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19:42 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/bajden-1977679631.html
Байден посетит пострадавшую от урагана Флориду
Байден посетит пострадавшую от урагана Флориду - РИА Новости, 11.10.2024
Байден посетит пострадавшую от урагана Флориду
Президент США Джо Байден в воскресенье посетит пострадавшую от урагана Флориду, сообщил Белый дом. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T19:42
2024-10-11T19:42
в мире
флорида
сша
джо байден
ураган "милтон" в сша
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресенье посетит пострадавшую от урагана Флориду, сообщил Белый дом. "В воскресенье, 13 октября, президент отправится во Флориду, чтобы посетить районы, пострадавшие от урагана "Милтон", - говорится в распространенном сообщении. Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед ураганом через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату "Милтона" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. По последним данным, число погибших от разгула стихии выросло до 16 человек.
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в мире, флорида, сша, джо байден, ураган "милтон" в сша
В мире, Флорида, США, Джо Байден, Ураган "Милтон" в США
Байден посетит пострадавшую от урагана Флориду

Байден в воскресенье посетит пострадавшую от урагана Флориду

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресенье посетит пострадавшую от урагана Флориду, сообщил Белый дом.
"В воскресенье, 13 октября, президент отправится во Флориду, чтобы посетить районы, пострадавшие от урагана "Милтон", - говорится в распространенном сообщении.
Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед ураганом через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату "Милтона" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. По последним данным, число погибших от разгула стихии выросло до 16 человек.
Ураган Милтон - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Ураган "Милтон" может кардинально изменить береговую линию Флориды
9 октября, 16:52
 
В миреФлоридаСШАДжо БайденУраган "Милтон" в США
 
 
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