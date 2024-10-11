https://ria.ru/20241011/bajden-1977679631.html

Байден посетит пострадавшую от урагана Флориду

Байден посетит пострадавшую от урагана Флориду - РИА Новости, 11.10.2024

Байден посетит пострадавшую от урагана Флориду

Президент США Джо Байден в воскресенье посетит пострадавшую от урагана Флориду, сообщил Белый дом. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T19:42

2024-10-11T19:42

2024-10-11T19:42

в мире

флорида

сша

джо байден

ураган "милтон" в сша

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресенье посетит пострадавшую от урагана Флориду, сообщил Белый дом. "В воскресенье, 13 октября, президент отправится во Флориду, чтобы посетить районы, пострадавшие от урагана "Милтон", - говорится в распространенном сообщении. Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду, достигнув третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед ураганом через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату "Милтона" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. По последним данным, число погибших от разгула стихии выросло до 16 человек.

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флорида

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