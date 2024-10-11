https://ria.ru/20241011/bagreeva-1977468127.html

Багреева: город сэкономил почти 18 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок

Багреева: город сэкономил почти 18 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок - РИА Новости, 11.10.2024

Багреева: город сэкономил почти 18 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок

Москва в январе-сентябре 2024 года сэкономила 17,6 миллиарда рублей за счет экспертизы цен в госзакупках, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:15

2024-10-11T09:15

2024-10-11T09:15

москва

мария багреева

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Москва в январе-сентябре 2024 года сэкономила 17,6 миллиарда рублей за счет экспертизы цен в госзакупках, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Экспертиза цен в госзакупках помогает столице уменьшить расходы со стороны бюджета и обеспечить госзаказчикам практику расчета обоснованных цен."За девять месяцев эксперты выдали 1,8 тысячи заключений. Заявленная сумма закупок составила 775,6 миллиарда рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 17,6 миллиарда рублей бюджетных средств", – подчеркнула Багреева, чьи слова приводит пресс-служба департамента.Экспертизу проводит столичный департамент экономической политики и развития, за исключением закупок, связанных с проведением ремонтных работ и благоустройства.В сообщении уточняется, что ценовая проверка осуществляется в отношении контрактов на сумму свыше 30 миллионов рублей в рамках закупок по 44-ФЗ, а также для договоров на 50 миллионов рублей и дороже при закупках в рамках 223-ФЗ.

https://ria.ru/20241010/bagreeva-1977266187.html

https://ria.ru/20240822/oborot-1967681704.html

москва

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москва, мария багреева