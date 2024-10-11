Людмила Бабушкина и Генконсул Вьетнама в Екатеринбурге обсудили партнерство
© iStock.com / PavlihaВид на Екатеринбург
© iStock.com / Pavliha
Вид на Екатеринбург
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости.Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в пятницу провела встречу с новым Генеральным консулом Вьетнама в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг, которая вступила в должность летом этого года, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Очень рада познакомиться с Вами и рада, что генеральный консул – женщина. Я являюсь координатором проекта "Женское движение Единой России" в Свердловской области, и мы много делаем нашим женским сообществом для развития региона, России, в том числе и для международных отношений", – отметила Бабушкина, слова которой цитирует пресс-служба.
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Председатель парламента и Генконсул обсудили проекты, которые уже реализуются между Вьетнамом и Средним Уралом. В частности, торгово-экономические, и образовательные, и культурные. Они договорились, что инициируют встречи депутатов двух сторон. Это позволит начать работу по подготовке меморандума о межпарламентском сотрудничестве.
Кроме того, Бабушкина провела для Генконсула экскурсию по зданию Законодательного Собрания и рассказала о работе депутатов.
Партнерские отношения Свердловской области с Вьетнамом сложились в 1955 году, когда вьетнамский лидер Хо Ши Мин посетил столицу региона. Он знакомился с работой наших промышленных гигантов и встречался с руководством высших учебных заведений. После визита Хо Ши Мина свердловские машиностроительные предприятия начали первые поставки горнодобывающей техники для вьетнамской промышленности. Тогда же вьетнамские студенты стали учиться в вузах региона по техническим специальностям и осваивать "горное дело". В 2007 году в Екатеринбурге было открыто Генеральное консульство Социалистической Республики Вьетнам, напомнили в пресс-службе.
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