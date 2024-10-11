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В России разработали концепт-проект нового авианосца - РИА Новости, 11.10.2024
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08:41 11.10.2024 (обновлено: 09:19 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/avianosets-1977515026.html
В России разработали концепт-проект нового авианосца
В России разработали концепт-проект нового авианосца - РИА Новости, 11.10.2024
В России разработали концепт-проект нового авианосца
Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) разработал концепт-проект новейшего авианосца для ВМФ, он называется МАК, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:41
2024-10-11T09:19
безопасность
россия
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Сергей Сафронов. Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) разработал концепт-проект новейшего авианосца для ВМФ, он называется МАК, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор КГНЦ Олег Савченко. "Более того, два года назад мы закончили концептуальное проектирование такого корабля. Это называется МАК — морской авианесущий комплекс", — сказал он.Савченко добавил, что вопрос строительства авианесущих кораблей находится на постоянном научном сопровождении Крыловского центра.В боевом составе ВМФ сейчас единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", который в настоящий момент проходит ремонт и модернизацию. Решение о строительстве нового авианесущего корабля пока не принято.
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безопасность, россия, межгосударственный авиационный комитет
Безопасность, Россия, Межгосударственный авиационный комитет
В России разработали концепт-проект нового авианосца

В России разработали концепт-проект нового авианосца для ВМФ под названием МАК

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкИспытание моделей надводных кораблей и подводных лодок в мореходном бассейне научно-исследовательского института "Крыловский государственный научный центр" в Санкт-Петербурге
Испытание моделей надводных кораблей и подводных лодок в мореходном бассейне научно-исследовательского института Крыловский государственный научный центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Испытание моделей надводных кораблей и подводных лодок в мореходном бассейне научно-исследовательского института "Крыловский государственный научный центр" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Сергей Сафронов. Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) разработал концепт-проект новейшего авианосца для ВМФ, он называется МАК, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор КГНЦ Олег Савченко.
«
"Более того, два года назад мы закончили концептуальное проектирование такого корабля. Это называется МАК — морской авианесущий комплекс", — сказал он.
Савченко добавил, что вопрос строительства авианесущих кораблей находится на постоянном научном сопровождении Крыловского центра.
В боевом составе ВМФ сейчас единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", который в настоящий момент проходит ремонт и модернизацию. Решение о строительстве нового авианесущего корабля пока не принято.
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БезопасностьРоссияМежгосударственный авиационный комитет
 
 
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