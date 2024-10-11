В России разработали концепт-проект нового авианосца
В России разработали концепт-проект нового авианосца для ВМФ под названием МАК
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкИспытание моделей надводных кораблей и подводных лодок в мореходном бассейне научно-исследовательского института "Крыловский государственный научный центр" в Санкт-Петербурге
Испытание моделей надводных кораблей и подводных лодок в мореходном бассейне научно-исследовательского института "Крыловский государственный научный центр" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Сергей Сафронов. Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) разработал концепт-проект новейшего авианосца для ВМФ, он называется МАК, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор КГНЦ Олег Савченко.
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"Более того, два года назад мы закончили концептуальное проектирование такого корабля. Это называется МАК — морской авианесущий комплекс", — сказал он.
Савченко добавил, что вопрос строительства авианесущих кораблей находится на постоянном научном сопровождении Крыловского центра.
В боевом составе ВМФ сейчас единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", который в настоящий момент проходит ремонт и модернизацию. Решение о строительстве нового авианесущего корабля пока не принято.