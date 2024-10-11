https://ria.ru/20241011/avianosets-1977515026.html

В России разработали концепт-проект нового авианосца

В России разработали концепт-проект нового авианосца - РИА Новости, 11.10.2024

В России разработали концепт-проект нового авианосца

Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) разработал концепт-проект новейшего авианосца для ВМФ, он называется МАК, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T08:41

2024-10-11T08:41

2024-10-11T09:19

безопасность

россия

межгосударственный авиационный комитет

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Сергей Сафронов. Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) разработал концепт-проект новейшего авианосца для ВМФ, он называется МАК, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор КГНЦ Олег Савченко. "Более того, два года назад мы закончили концептуальное проектирование такого корабля. Это называется МАК — морской авианесущий комплекс", — сказал он.Савченко добавил, что вопрос строительства авианесущих кораблей находится на постоянном научном сопровождении Крыловского центра.В боевом составе ВМФ сейчас единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", который в настоящий момент проходит ремонт и модернизацию. Решение о строительстве нового авианесущего корабля пока не принято.

https://ria.ru/20241002/patrushev-1975974315.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, межгосударственный авиационный комитет