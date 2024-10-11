https://ria.ru/20241011/astrakhan-1977661908.html
В Астраханской области возбудили дело после ДТП с автобусом
В Астраханской области возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 11.10.2024
В Астраханской области возбудили дело после ДТП с автобусом
Дело о нарушении правил дорожного движения возбудили после ДТП с автобусом в Астраханской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:07
2024-10-11T18:07
2024-10-11T18:07
происшествия
авто
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Дело о нарушении правил дорожного движения возбудили после ДТП с автобусом в Астраханской области, сообщает прокуратура региона. Авария произошла в пятницу на 449 километре автодороги Астрахань-Волгоград. Столкнулись грузовик и автобус. По данным полиции, погибли 3 человека, пострадали 17. "Органом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении. Прокурор области Сергей Фрост поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП.
https://ria.ru/20240807/dtp-1964551906.html
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происшествия, авто, астраханская область, россия
Происшествия, Авто, Астраханская область, Россия
В Астраханской области возбудили дело после ДТП с автобусом
В Астраханской области после ДТП с автобусом возбудили дело о нарушении ПДД