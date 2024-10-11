https://ria.ru/20241011/astrakhan-1977658484.html

Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Астрахани

Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Астрахани - РИА Новости, 11.10.2024

Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Астрахани

Прокуратура Астраханской области сообщила, что поставила на контроль проверку, которая будет проводиться в связи со столкновением пассажирского автобуса и... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:51

2024-10-11T17:51

2024-10-11T17:51

происшествия

астрахань

ленинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977654103_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e93b44bf0678d87a2905bcb50d552e0e.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Прокуратура Астраханской области сообщила, что поставила на контроль проверку, которая будет проводиться в связи со столкновением пассажирского автобуса и грузового автомобиля на Аксарайском шоссе. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в ДТП на Аксарайском шоссе три человека погибли, 14 пострадали. "Прокуратура области поставила на контроль процессуальную проверку в связи с ДТП, повлекшем гибель его участников", - говорится в сообщении прокуратуры. На место ДТП выехали прокурор Астрахани Александр Панкевич и прокурор Ленинского района города Евгений Овчинников, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240807/dtp-1964551906.html

астрахань

ленинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астрахань, ленинский район