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Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Астрахани - РИА Новости, 11.10.2024
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17:51 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/astrakhan-1977658484.html
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Астрахани
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Астрахани - РИА Новости, 11.10.2024
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Астрахани
Прокуратура Астраханской области сообщила, что поставила на контроль проверку, которая будет проводиться в связи со столкновением пассажирского автобуса и... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:51
2024-10-11T17:51
происшествия
астрахань
ленинский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Прокуратура Астраханской области сообщила, что поставила на контроль проверку, которая будет проводиться в связи со столкновением пассажирского автобуса и грузового автомобиля на Аксарайском шоссе. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в ДТП на Аксарайском шоссе три человека погибли, 14 пострадали. "Прокуратура области поставила на контроль процессуальную проверку в связи с ДТП, повлекшем гибель его участников", - говорится в сообщении прокуратуры. На место ДТП выехали прокурор Астрахани Александр Панкевич и прокурор Ленинского района города Евгений Овчинников, добавили в ведомстве.
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происшествия, астрахань, ленинский район
Происшествия, Астрахань, Ленинский район
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Астрахани

Прокуратура взяла на контроль проверку после ДТП с автобусом в Астрахани

© Фото : Астраханская полиция/TelegramМесто столкновения автобуса и грузовика в Астраханской области
Место столкновения автобуса и грузовика в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Астраханская полиция/Telegram
Место столкновения автобуса и грузовика в Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Прокуратура Астраханской области сообщила, что поставила на контроль проверку, которая будет проводиться в связи со столкновением пассажирского автобуса и грузового автомобиля на Аксарайском шоссе.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в ДТП на Аксарайском шоссе три человека погибли, 14 пострадали.
"Прокуратура области поставила на контроль процессуальную проверку в связи с ДТП, повлекшем гибель его участников", - говорится в сообщении прокуратуры.
На место ДТП выехали прокурор Астрахани Александр Панкевич и прокурор Ленинского района города Евгений Овчинников, добавили в ведомстве.
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