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Фотографа из Астрахани будут судить за педофилию - РИА Новости, 11.10.2024
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15:18 11.10.2024 (обновлено: 15:32 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/astrakhan-1977620738.html
Фотографа из Астрахани будут судить за педофилию
Фотографа из Астрахани будут судить за педофилию - РИА Новости, 11.10.2024
Фотографа из Астрахани будут судить за педофилию
Фотограф из Астрахани предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:18
2024-10-11T15:32
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Фотограф из Астрахани предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Астраханской области. "В Астрахани фотограф предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - говорится в сообщении. По версии следствия, с 2016 по 2022 годы обвиняемый знакомился в соцсети с девочками и девушками в возрасте от 13 до 16 лет, затем приглашал их на фотосессии. "Находясь в фотостудии, мужчина совершал в отношении несовершеннолетних насильственные действия сексуального характера", - сообщили в ведомстве и добавили. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего), пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и части 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).
https://ria.ru/20240731/anapa-1963209465.html
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происшествия, россия, астрахань, астраханская область
Происшествия, Россия, Астрахань, Астраханская область
Фотографа из Астрахани будут судить за педофилию

В Астрахани фотограф предстанет перед судом за насилие над несовершеннолетними

© СУ СК России по Астраханской области/TelegramЗадержание фотографа из Астрахани, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних
Задержание фотографа из Астрахани, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© СУ СК России по Астраханской области/Telegram
Задержание фотографа из Астрахани, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Фотограф из Астрахани предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Астраханской области.
Астрахани фотограф предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с 2016 по 2022 годы обвиняемый знакомился в соцсети с девочками и девушками в возрасте от 13 до 16 лет, затем приглашал их на фотосессии.
"Находясь в фотостудии, мужчина совершал в отношении несовершеннолетних насильственные действия сексуального характера", - сообщили в ведомстве и добавили.
Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего), пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и части 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).
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