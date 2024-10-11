https://ria.ru/20241011/astrakhan-1977620738.html
Фотографа из Астрахани будут судить за педофилию
Фотографа из Астрахани будут судить за педофилию - РИА Новости, 11.10.2024
Фотографа из Астрахани будут судить за педофилию
Фотограф из Астрахани предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:18
2024-10-11T15:18
2024-10-11T15:32
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Фотограф из Астрахани предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Астраханской области. "В Астрахани фотограф предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - говорится в сообщении. По версии следствия, с 2016 по 2022 годы обвиняемый знакомился в соцсети с девочками и девушками в возрасте от 13 до 16 лет, затем приглашал их на фотосессии. "Находясь в фотостудии, мужчина совершал в отношении несовершеннолетних насильственные действия сексуального характера", - сообщили в ведомстве и добавили. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего), пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и части 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).
https://ria.ru/20240731/anapa-1963209465.html
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происшествия, россия, астрахань, астраханская область
Происшествия, Россия, Астрахань, Астраханская область
Фотографа из Астрахани будут судить за педофилию
В Астрахани фотограф предстанет перед судом за насилие над несовершеннолетними
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Фотограф из Астрахани предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Астраханской области.
"В Астрахани
фотограф предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2016 по 2022 годы обвиняемый знакомился в соцсети с девочками и девушками в возрасте от 13 до 16 лет, затем приглашал их на фотосессии.
"Находясь в фотостудии, мужчина совершал в отношении несовершеннолетних насильственные действия сексуального характера", - сообщили в ведомстве и добавили.
Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего), пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и части 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).