https://ria.ru/20241011/arest-1977630691.html

Президента "РАТМ Холдинга" отправили под домашний арест, сообщил источник

Президента "РАТМ Холдинга" отправили под домашний арест, сообщил источник - РИА Новости, 11.10.2024

Президента "РАТМ Холдинга" отправили под домашний арест, сообщил источник

Основатель и президент "РАТМ Холдинга" Эдуард Таран отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:05

2024-10-11T16:05

2024-10-11T16:09

происшествия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Основатель и президент "РАТМ Холдинга" Эдуард Таран отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Ему избрана мера в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства, добавив, что дело расследуется по статье о мошенничестве."РАТМ Холдинг" – объединение предприятий оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения, девелоперского и ряда других направлений. Предприятия расположены в регионах европейской части России и Сибири.

https://ria.ru/20241007/sud-1976847615.html

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия