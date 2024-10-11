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Президента "РАТМ Холдинга" отправили под домашний арест, сообщил источник - РИА Новости, 11.10.2024
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16:05 11.10.2024 (обновлено: 16:09 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/arest-1977630691.html
Президента "РАТМ Холдинга" отправили под домашний арест, сообщил источник
Президента "РАТМ Холдинга" отправили под домашний арест, сообщил источник - РИА Новости, 11.10.2024
Президента "РАТМ Холдинга" отправили под домашний арест, сообщил источник
Основатель и президент "РАТМ Холдинга" Эдуард Таран отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:05
2024-10-11T16:09
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Основатель и президент "РАТМ Холдинга" Эдуард Таран отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Ему избрана мера в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства, добавив, что дело расследуется по статье о мошенничестве."РАТМ Холдинг" – объединение предприятий оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения, девелоперского и ряда других направлений. Предприятия расположены в регионах европейской части России и Сибири.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Президента "РАТМ Холдинга" отправили под домашний арест, сообщил источник

Глава "РАТМ Холдинга" Таран отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЭдуард Таран
Эдуард Таран - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Эдуард Таран. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Основатель и президент "РАТМ Холдинга" Эдуард Таран отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Ему избрана мера в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства, добавив, что дело расследуется по статье о мошенничестве.
"РАТМ Холдинг" – объединение предприятий оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения, девелоперского и ряда других направлений. Предприятия расположены в регионах европейской части России и Сибири.
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