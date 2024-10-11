https://ria.ru/20241011/arest-1977626650.html

Суд арестовал мужчину, бившего молотком по стене музея на Красной площади

Суд арестовал мужчину, бившего молотком по стене музея на Красной площади - РИА Новости, 11.10.2024

Суд арестовал мужчину, бившего молотком по стене музея на Красной площади

Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, бившего молотком по стене музея на Красной площади, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:43

2024-10-11T15:43

2024-10-11T15:43

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, бившего молотком по стене музея на Красной площади, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Фролов Александр Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции)… Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в суде. Как следует из материалов дела, Фролов облил краской и молотком повредил фасад здания Государственного исторического музея, а в суде пояснил, что сделал это из-за личной неприязни к сотрудникам ФСО России.

https://ria.ru/20241002/barnaul-1975889339.html

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, происшествия