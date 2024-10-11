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Суд арестовал мужчину, бившего молотком по стене музея на Красной площади - РИА Новости, 11.10.2024
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15:43 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/arest-1977626650.html
Суд арестовал мужчину, бившего молотком по стене музея на Красной площади
Суд арестовал мужчину, бившего молотком по стене музея на Красной площади - РИА Новости, 11.10.2024
Суд арестовал мужчину, бившего молотком по стене музея на Красной площади
Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, бившего молотком по стене музея на Красной площади, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:43
2024-10-11T15:43
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, бившего молотком по стене музея на Красной площади, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Фролов Александр Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции)… Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в суде. Как следует из материалов дела, Фролов облил краской и молотком повредил фасад здания Государственного исторического музея, а в суде пояснил, что сделал это из-за личной неприязни к сотрудникам ФСО России.
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Суд арестовал мужчину, бившего молотком по стене музея на Красной площади

Суд арестовал мужчину, повредившего фасад Государственного исторического музея

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание Государственного исторического музея в Москве
Здание Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Здание Государственного исторического музея в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, бившего молотком по стене музея на Красной площади, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Фролов Александр Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции)… Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в суде.
Как следует из материалов дела, Фролов облил краской и молотком повредил фасад здания Государственного исторического музея, а в суде пояснил, что сделал это из-за личной неприязни к сотрудникам ФСО России.
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