Суд арестовал мужчину, бившего молотком по стене музея на Красной площади
Суд арестовал мужчину, повредившего фасад Государственного исторического музея
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание Государственного исторического музея в Москве
Здание Государственного исторического музея в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, бившего молотком по стене музея на Красной площади, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Фролов Александр Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции)… Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в суде.
Как следует из материалов дела, Фролов облил краской и молотком повредил фасад здания Государственного исторического музея, а в суде пояснил, что сделал это из-за личной неприязни к сотрудникам ФСО России.
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